Огромно изгнило дърво падна под Небет тепе – Видео

Граждани настояват за спешна проверка на останалата растителност

Огромно изгнило дърво се е стоварило в подножието на Небет тепе вчера следобед, съощават пловдивчани от квартала. В публикация на пловдивчанина Нъшан Деркалестиян, придружена със снимки и видео от мястото става ясно, че при инцидента няма пострадали хора, нито са засегнати близките къщи.

Случаят обаче поражда сериозни въпроси за състоянието на дърветата в района и необходимостта от превантивни проверки.

„Надявам се от Общината да направят анализ на дърветата в съседство“, пише авторът на сигнала.

Той обръща внимание и на друго проблемно дърво на близкия булевард, при което кореновата система е силно изпъкнала и дори изглежда по-голяма от листната маса. Според него огромната му коренова ваза е стеснила тротоара до такава степен, че преминаването на майки с детски колички е силно затруднено.

Съкварталците съобщават още, че на бул. „Шести септември“ 168, се намира още едно опасно дърво, което е надвиснало над шосето. То е видимо изсъхнало и при първата по-силна буря ще падне директно върху платното на булеварда, предупреждават те.

Жители на района настояват за оглед на дървесната растителност около Небет тепе и по прилежащите улици, за да бъдат избегнати бъдещи инциденти, особено в натоварените пешеходни зони.