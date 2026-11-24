Вече 35 години Клиниката по клинична хематология към УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив е сред водещите специализирани структури в страната в диагностиката и лечението на злокачествени и доброкачествени заболявания на кръвта и кръвотворните органи.

През годините клиниката се утвърждава като център с високо ниво на медицинска експертиза, съвременна материално-техническа база, значим научен и образователен потенциал. Зад постигнатото стоят екипи от лекари, медицински специалисти и изследователи, обединени от мисията да осигуряват качествена медицинска грижа и да даряват надежда на пациентите с хематологични заболявания.

„Всяка годишнина е повод за равносметка, а 35-годишната история на клиниката е повод за гордост и удовлетворение. Тя е резултат от труда и всеотдайността на поколения медицински специалисти. Особено съм щастлив, че благодарение на съвместните ни усилия новата сграда на Клиниката по клинична хематология вече е готова и съвсем скоро екипът ще разполага със съвременна и модерна среда за работа. Нека юбилеят бъде празник на постигнатото и вдъхновение за бъдещите поколения хематолози“, заявява проф. д-р Карен Джамбазов, изпълнителен директор на УМБАЛ „Свети Георги“.

Погледът към бъдещето и предстоящото преместване в новата сграда са важна част от развитието на клиниката, но в основата на постигнатото през годините остава непрекъснатото усъвършенстване на медицинската дейност и грижата за пациентите.

„За 35 години клиничната хематология направи сериозен напредък в диагностиката и лечението. Днес прилагаме съвременни персонализирани терапевтични подходи, а голямото ни постижение е възможността да ги съчетаваме с професионализъм и човешко отношение към пациентите. С нетърпение очакваме скоро да се преместим в новата сграда, за която благодарим на ръководството на УМБАЛ „Свети Георги“. Там ще бъдат обособени и диспансерните структури за пациентите с вродени коагулопатии, хемолитични анемии и онкохематологични заболявания“, посочва проф. д-р Жанет Грудева, началник на Клиниката по клинична хематология.

Стационарният блок разполага с 56 легла и специализирано звено за стволовоклетъчна трансплантация. Лечението на пациентите се провежда с конвенционални и високодозови химиотерапевтични режими, таргетна терапия, различни видове имунотерапия, вливане на биопродукти и растежни фактори. Важен етап в развитието на клиниката е 2015 г., когато е открито звеното за автоложна стволовоклетъчна трансплантация – значима стъпка към разширяване на възможностите за лечение на пациенти с различни онкохематологични заболявания.

Годишнината е повод за признание към всички специалисти, които през годините са изграждали авторитета на клиниката, както и към настоящия екип, който продължава да развива хематологията с отговорност, знания и грижа към всеки пациент.