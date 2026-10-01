Пловдив отбелязва 130 години от рождението на Цанко Лавренов

През тази година Пловдив отбелязва 130 години от рождението на един от своите най-светли летописци – художника Цанко Лавренов (1896-1978). За Градска художествена галерия – Пловдив, която е приютила значима част от неговото наследство, тази годишнина не е просто календарен повод, а дълг към паметта на твореца, превърнал Стария град в мит и икона.

Проектът „Паметта на Цанко Лавренов в пловдивската галерия“ е замислен като споделено преживяване в пространството на постоянната експозиция на художника на ул. „Артин Гидиков“ 11, едновременно емоционален и обърнат към съвременността. Целта е да се разкажат историите зад картините – не през сухата справка, а през живата връзка на твореца с града, неговите калдъръми, църкви и хора.

На артистичния свят на Цанко Лавренов ще бъдат посветени четири лектории с изкуствоведа от Националната художествена академия доц. д-р Сузана Николова, която ще се срещне с пловдивската публика през октомври (на 02 и 03) и през ноември (на 06 и 07).

Срещите ще са от 14:00 ч., с продължителност 60 минути и вход свободен.

Съществено място в отбелязването на годишнината заема провеждането на детско-юношески конкурс „Ателиета по Лавренов“ сред художествените училища, специализираните паралелки и школите по рисуване в град Пловдив. Ще участват деца и младежи в три възрастови групи.

На финалния му етап професионално жури от галерията ще селектира творбите за изложба, която ще се открие на 2 ноември.

Наградените млади автори ще бъдат обявени на рождената дата на Цанко Лавренов – 24.11.2026 г. Предвидени са атрактивни награди за призьорите.

Проектът се подкрепя финансово от Община Пловдив.