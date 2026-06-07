С песен, менемен и ароматен чай: Как Одрин ни показа, че закуската е празник на живота

По повод Световния ден на турската закуска председателят на Търговско-промишлената палата в Одрин лично приготви традиционен менемен за български журналисти

Има места, където денят започва с кафе. Има и такива, където започва с разговор, усмивка и богата трапеза. В Одрин закуската е точно това.

По повод Световния ден на турската закуска група пловдивски журналисти имаха възможността да се докоснат до една от най-красивите турски традиции – споделената семейна закуска, която събира около масата поколения наред.

Домакин на събитието бе председателят на Търговско-промишлената палата в Одрин Х. Сезаи Ърмак. Вместо официални речи той избра най-добрия начин да представи турското гостоприемство – сложи престилка, запя и лично приготви пред гостите едно от най-обичаните ястия в турската кухня – менемен.

Трудно е да останеш безразличен, когато домакинът готви с усмивка и песен на уста.

И това съвсем не е случайно. Преди да поеме ръководството на една от най-старите търговско-промишлени палати в Турция, Сезаи Ърмак има дългогодишна кариера като учител по музика и директор на Държавния хор на Одрин към Министерството на културата и туризма. Може би именно затова атмосферата около тигана беше толкова непринудена, топла и човешка.

Менемен – вкусът на турската сутрин

За турците менеменът е това, което за българите са топлите мекици или домашната баница – ястие, което носи уют и спомени.

Рецептата изглежда семпла – зелени чушки, добре узрели домати, яйца, малко сол и по желание кашкавал.

Първо чушките се запържват до омекване, след което се добавят ситно нарязаните домати и сместа се оставя да къкри на слаб огън. Когато доматите станат сочен сос, идва ред на яйцата, които могат да бъдат предварително разбити или счупени директно в тигана.

След няколко минути менеменът е готов за сервиране – задължително топъл и с пресен хляб, който да попие ароматния сос.

Любопитното е, че всяко турско семейство има своя рецепта. Някои добавят лук, други магданоз, трети кашкавал или люти чушки. Именно това превръща менемена в едно от най-личните и обичани ястия в турската кухня.

Закуската като култура

Турската дума „kahvaltı“ означава буквално „преди кафето“, но съдържа много по-дълбок смисъл.

В Турция закуската не е просто първото хранене за деня, а време за среща, разговор и споделени мигове. Особено през почивните дни семействата прекарват часове около масата, без да бързат, наслаждавайки се на богатството от вкусове и на общуването помежду си.

На една традиционна турска закуска могат да се видят различни сирена, зелени и черни маслини, домати, краставици, мед, каймак, домашни сладка, масло, симит, бюреци, мекици, яйца, суджук и неизменният ароматен турски чай, поднесен в елегантните чаши с форма на лале.

Палата с повече от 140 години история

Домакин на срещата беше Търговско-промишлената палата на Одрин – институция с впечатляваща история.

Първите сведения за нейното създаване датират още от 1885 година, което я прави една от най-старите търговски палати в Турция. През годините тя се развива заедно с региона и днес е модерна организация с 20 професионални комисии, която подпомага развитието на бизнеса и международното сътрудничество.

Не е случайно, че именно тя застава зад инициативи, които съчетават икономика, култура и туризъм, защото добрата кухня също е мост между хората.

Повече от една закуска

Световният ден на турската закуска напомня, че храната не е просто начин да се заситиш.

Тя е традиция. История. Гостоприемство.

И най-вече повод хората да бъдат заедно.

След няколко часа в Одрин разбираш защо комшиите превръщат неделната закуска в празник. Защото най-хубавата трапеза не е тази с най-много ястия, а тази, около която има време за разговори, смях и споделени мигове.

А това е урок, който си струва да пренесем и у дома.

Още за гурме експедицията до Одрин ви разказваме в репортажа за приготвянето на легендарния тава джигер.

П.П.: Специална благодарност отправяме към организаторите на това вдъхновяващо пътуване – Генералното консулство на Република Турция в Пловдив, и лично към генералния консул г-н Емре Манав, както и към неговите сътрудници г-жа Шенар Бахар и г-жа Феризе Топал, които с внимание към всеки детайл направиха това кулинарно преживяване не просто журналистическа визита, а истинско докосване до турското гостоприемство. Благодарим и на нашите домакини в Одрин – председателя на Търговско-промишлената палата на Одрин г-н Сезаи Ърмак, който ни посрещна по най-сърдечния възможен начин и дори лично ни приготви закуска… с песен на уста. За удобното ни пътуване се погрижи бизнесменът г-н Руфат Якубоглу – председател на Съвета на директорите на „Кошукавак Туризъм„. А за да усетим духа на града отвъд вкусовете и ароматите, помогна и колегата Гьокхан Тузладан – председател на съюза на журналистите в града, който с внимание и любов ни разведе из Одрин и ни показа неговите най-интересни лица. Именно такива срещи превръщат едно пътуване в истински мост между културите.