Започва строителство върху останки от Римския форум на площад Централен
Планират старт на ново строителство върху археология на самия площад Централен, част от форумния комплекс на Филипополис. Инвестиционният проект за малкия парцел между бар Пощата и къщата на емблематичния индустриалец и дарител Димитър Кудоглу е на известната бизнесдама Вероника Иванова от Верона Резиденс. Това е инвеститорката, получила условна присъда за унищожаване на единичен паметник на културата само на броени метри от имота на площад „Централен“ – къщата на Куцоглу на ул. „Гладстон“.
По информация на Под тепето тя вече разполага с всички необходими строителни книжа и разрешително за дейностите си, които могат да стартират всеки момент. То ще е в имот, върху който преди 30-ина години имаше стара къща. След като бе съборена мястото остана само дупка, пълна с археологически останки от самия Античния форум. Множеството красиви архитектурни елементи от Агората се виждат в дупката и днес. Те са били предмет на археологическо проучване, а скоро ще бъдат затрупани от бетон.
Как ще изглежда новата сграда и дали ще се вписва в архитектурния ансамбъл с шедьоври в района, все още не е ясно. Интересно е обаче как тежката строителна техника ще стига до парцела, дали няма да увреди новата настилка и цялата инфраструктура на площад Централен и как шумните и прашни дейности ще се отразят на множеството бизнеси наоколо.
Очаквайте подробности по темата!
5 коментари
Алооо, бързо един договор за под тепето, че да не плюят по един редовен и съгласуван с НИНКН от арх. Петров (приятел на Дерняв) и Петкана! Това ще е поредната уж велика обществена позиция, замаскирана като морална от страна на медията срещу един нормален инвеститор.
П.С към инвеститора – платете си банер , като Пимк на сайта и лошо за вас никога няма да напишат. Даже ще платят Каракалинката да напише хвалебствие за архитектурното решение!
Дрънканици
… за Хвала / Хули / … за
„оценки“ без да е получил ОЦЕНКИТЕ задължителни за Архитектурна Правоспособност като СъпроМат, Дескриптива и т.н. както всеки от отличната Колегия на Града на които им се пречка в краката.
На Краставичарите …краставици продава (сякаш го чете нЕкой пенционерин).
Кешки да се беше записАл у Лесотехническио че да се перчи с диплома за мебелист или за ЛАНДШАФТЕН ЛесоТехник…
Бидейки ЕСТЕТаджия има неоспорим Арбитърски Вкус за КРАСИВОСТИ, против МутроБар… МутРОКОКО в Стил 21-ви век в Джам-Тенеке-Стереопор.
Бидейки Собственик на Фондация, ма, как’Сийке! Не на Агитка ма, само дето грантовете от Бай Дън секнаха…
КАРАМБА!
(все едно и също сме били пишели за КараКАЛИНКАТА, та сега нека прибавим, че той е
ВЛИЯТЕЛ…!
БЕЗПАРТИЙИЯТ ДОМ все още стърчи като единствен офис билдинг в заспалия провинциален ДРЕВЕН ПЪК „ВЕЧЕН“ благодарение на некадърните 10 Тезиса за събарянето му. Ако му бяха платили двоен БАКШИШ да съчини двайсет =20= Тезиса дали щеше да измисли валидна убедителна (лъженаучна) причина да го бутнем, а? А?
Ако КараКАЛИНКИ влияят върху Общественото Мнение в Града, то време е за еднопосочни билети от Междуселска Аерогара МИЧКЮР)
Пройкова с нейните Верони. Недодялан мутробарок по вкуса на инвеститора. За съжаление този път на самия централен площад на града. Имаше публикация в Марица.
Дай му Презастрой, бетон да са лей