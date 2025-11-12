АктуалноБизнесГрадътЗабравеният градИзбор на редактораКултураМненияНовини

Започва строителство върху останки от Римския форум на площад Централен

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 17:36ч, сряда, 12 ноември, 2025
5 3 960 1 минута

Планират старт на ново строителство върху археология на самия площад Централен, част от форумния комплекс на Филипополис. Инвестиционният проект за малкия парцел между бар Пощата и къщата на емблематичния индустриалец и дарител Димитър Кудоглу е на известната бизнесдама Вероника Иванова от Верона Резиденс. Това е инвеститорката, получила условна присъда за унищожаване на единичен паметник на културата само на броени метри от имота на площад „Централен“ – къщата на Куцоглу на ул. „Гладстон“.

По информация на Под тепето тя вече разполага с всички необходими строителни книжа и разрешително за дейностите си, които могат да стартират всеки момент. То ще е в имот, върху който преди 30-ина години имаше стара къща. След като бе съборена мястото остана само дупка, пълна с археологически останки от самия Античния форум. Множеството красиви архитектурни елементи от Агората се виждат в дупката и днес. Те са били предмет на археологическо проучване, а скоро ще бъдат затрупани от бетон.

Как ще изглежда новата сграда и дали ще се вписва в архитектурния ансамбъл с шедьоври в района, все още не е ясно. Интересно е обаче как тежката строителна техника ще стига до парцела, дали няма да увреди новата настилка и цялата инфраструктура на площад Централен и как шумните и прашни дейности ще се отразят на множеството бизнеси наоколо.

Очаквайте подробности по темата!

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 17:36ч, сряда, 12 ноември, 2025
5 3 960 1 минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

5 коментари

  1. Алооо, бързо един договор за под тепето, че да не плюят по един редовен и съгласуван с НИНКН от арх. Петров (приятел на Дерняв) и Петкана! Това ще е поредната уж велика обществена позиция, замаскирана като морална от страна на медията срещу един нормален инвеститор.

    П.С към инвеститора – платете си банер , като Пимк на сайта и лошо за вас никога няма да напишат. Даже ще платят Каракалинката да напише хвалебствие за архитектурното решение!

    Отговор

      1. … за Хвала / Хули / … за
        „оценки“ без да е получил ОЦЕНКИТЕ задължителни за Архитектурна Правоспособност като СъпроМат, Дескриптива и т.н. както всеки от отличната Колегия на Града на които им се пречка в краката.

        На Краставичарите …краставици продава (сякаш го чете нЕкой пенционерин).

        Кешки да се беше записАл у Лесотехническио че да се перчи с диплома за мебелист или за ЛАНДШАФТЕН ЛесоТехник…

        Бидейки ЕСТЕТаджия има неоспорим Арбитърски Вкус за КРАСИВОСТИ, против МутроБар… МутРОКОКО в Стил 21-ви век в Джам-Тенеке-Стереопор.

        Бидейки Собственик на Фондация, ма, как’Сийке! Не на Агитка ма, само дето грантовете от Бай Дън секнаха…

        КАРАМБА!

        (все едно и също сме били пишели за КараКАЛИНКАТА, та сега нека прибавим, че той е

        ВЛИЯТЕЛ…!

        БЕЗПАРТИЙИЯТ ДОМ все още стърчи като единствен офис билдинг в заспалия провинциален ДРЕВЕН ПЪК „ВЕЧЕН“ благодарение на некадърните 10 Тезиса за събарянето му. Ако му бяха платили двоен БАКШИШ да съчини двайсет =20= Тезиса дали щеше да измисли валидна убедителна (лъженаучна) причина да го бутнем, а? А?

        Ако КараКАЛИНКИ влияят върху Общественото Мнение в Града, то време е за еднопосочни билети от Междуселска Аерогара МИЧКЮР)

        Отговор

  2. Пройкова с нейните Верони. Недодялан мутробарок по вкуса на инвеститора. За съжаление този път на самия централен площад на града. Имаше публикация в Марица.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина