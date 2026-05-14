Парламентът обсъжда удължаване на мерките срещу спекулата

Народното събрание ще разгледа днес пакет от законодателни промени, свързани с контрола върху цените, въвеждането на еврото и реформата в съдебната система. В дневния ред на депутатите влизат изменения в Закона за защита на потребителите и в Закона за съдебната власт, които ще бъдат обсъдени на първо четене.

Сред акцентите е предложението срокът на действие на Закона за въвеждане на еврото да бъде удължен с още една година след 8 август, когато изтичат сегашните ограничения срещу необосновано покачване на цените.

Проектът, внесен от „Прогресивна България“, предвижда разширяване на правомощията на Комисията за защита на потребителите, включително чрез по-високи санкции за нарушения. Въвежда се и ново понятие – „справедлива цена“, която ще се определя по методика на Министерството на икономиката.

Според вносителите целта е да се ограничи спекулата и да се гарантира прозрачност в период на икономическа несигурност, без да се нарушават принципите на свободния пазар.

В пленарната зала ще бъдат разгледани и три различни проекта за промени в Закона за съдебната власт.

От „Прогресивна България“ предлагат членове на Висшия съдебен съвет да не могат да бъдат лица, участвали в кадровия орган през последните седем години, както и бивши главни прокурори, председатели на върховни съдилища и техни заместници. Предвижда се още министърът на правосъдието да може да спира решения на ВСС при обжалване.

Проектът на „Продължаваме промяната“ ограничава кадровите правомощия на ВСС, ако мандатът му е изтекъл преди повече от година.

От „Демократична България“ предлагат ограничаване на намесата на прокуратурата извън наказателните производства, както и разширяване на кръга от институции, които могат да искат предсрочно освобождаване на главния прокурор.

И в двата проекта – на ПП и ДБ – се предлага повече институции да могат да издигат кандидати за членове на ВСС.