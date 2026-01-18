Глобата е административна санкция от „Медицински надзор“, а наказателното разследване по случая все още тече

Глоба в размер на 100 лева трябва да плати зъболекарката Десислава Георджева, извършила стоматологичната интервенция, след която почина 6-годишният Ангел от Белащица. Това съобщава в. „24 часа“.

Санкцията е част от общото наказание, наложено от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, след извършена проверка по случая. Втората глоба, която е била в размер на 300 лева, е отменена от Районния съд в Пловдив.

Според констатациите на „Медицински надзор“, при лечението на детето са били допуснати две съществени нарушения. Първото е, че преди поставянето на детето под обща анестезия не е била проведена консултация с детски лекар, каквото е изискването при малолетни пациенти. Второто нарушение е, че стоматоложката не е притежавала необходимата специализация по детска дентална медицина, нито квалификация за извършване на лечение на деца под пълна упойка.

Именно за тези нарушения са били съставени два акта и издадено наказателно постановление с две глоби. Съдът обаче е отменил по-голямата санкция с аргумента, че в конкретния случай не е доказано детето да е било със специални потребности, което е било основание за по-тежкото наказание. Така в сила остава само минималната глоба от 100 лева.

Както „Под тепето“ вече писа, трагичният инцидент се случи през април миналата година в пловдивски зъболекарски кабинет – Дете е починало след стоматологична манипулация в Пловдив. По данни от разследването 6-годишният Ангел е бил под пълна упойка в продължение на около четири часа.

Детето, починало след зъболекар, не е имало алергии

Случаят предизвика силна обществена реакция, серия от протести пред клиниката, както и противоречиви становища от страна на институциите. В началото на юни прокуратурата повдигна обвинение срещу анестезиолога д-р Пламен Мандев за нарушение на основни медицински правила. Според държавното обвинение смъртта на детето е вследствие на лекарска грешка, а лекарят беше пуснат под гаранция от 3000 лева.

Разследването по случая продължава.