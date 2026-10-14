350 000 евро заем за социални услуги в Пловдив

Общината ще осигури временно финансиране, за да не прекъсват услугите за над 700 възрастни хора и хора с увреждания. Средствата трябва да бъдат възстановени в бюджета до края на 2027 г.

Парите са и за стартирането на услугата „Телекеър“, която да осигурява дистанционно наблюдение на 57 нуждаещи се

Община Пловдив предлага да отпусне временен безлихвен заем от 350 000 евро за продължаване на социално-здравни услуги в домашна среда за възрастни хора и хора с увреждания. Предложението на кмета Костадин Димитров е включено в точка 4 от дневния ред на предстоящата сесия на Общинския съвет.

Зад финансовото решение стоят конкретни хора – 110 служители, чиито възнаграждения и осигуровки трябва да бъдат осигурени, и стотици потребители, които разчитат на помощ в ежедневието си. По проекта „Иновативни здравно-социални услуги в Община Пловдив“ до момента са подкрепени 733 възрастни хора в невъзможност да се самообслужват и хора с увреждания.

Защо се налага заемът?

Проектът се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 г., а общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 2 324 250 евро. Изпълнението е започнало на 6 януари 2025 г.

Според мотивите към предложението временният заем е необходим заради механизма на разплащане по проекта. Общината е получила авансово плащане в размер на 464 850 евро, или 20% от стойността на договора. След достигане на прага от 80% от финансовата подкрепа Управляващият орган е започнал да прихваща авансовата сума от междинните плащания.

Към 30 август 2026 г. Община Пловдив е подала в ИСУН 17 искания за плащане, като всички са верифицирани. Въпреки това необходимостта от текущи разходи налага общинският бюджет временно да покрие част от финансирането.

Каква помощ получават хората?

Проектът включва почасови мобилни здравно-социални услуги в домовете на самотноживеещи възрастни хора и хора с увреждания. Екипите осигуряват медико-социално обслужване, психологическа подкрепа и консултации с медицински сестри, психолози, рехабилитатори и социални сътрудници.

Втората дейност е дистанционната услуга „Телекеър“, която включва устройства за наблюдение и подаване на сигнал при промяна в състоянието на потребителя, както и измерване на основни жизнени показатели. По предоставените данни тя обхваща 57 души.

Целта на временното финансиране е тези дейности да продължат, докато се възстановят средствата по проекта. При забавяне на плащанията най-прекият риск е за организацията на услугите и навременното изплащане на възнагражденията на ангажирания персонал.

Кога трябва да бъдат върнати парите?

Предложението предвижда временният безлихвен заем от 350 000 евро да бъде възстановен в бюджета на Община Пловдив от постъпващите средства по проекта най-късно до 31 декември 2027 г.

Този срок не означава, че тогава приключва и услугата „Телекеър“. Договорът с външния изпълнител за дистанционно наблюдение на 57 потребители е със срок от 24 месеца и услугата трябва да продължи до октомври 2028 г.

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Така общината планира да възстанови средствата, временно осигурени от местния бюджет, преди да приключи предоставянето на тази част от социално-здравната подкрепа.

Решението предстои да бъде гласувано от общинските съветници. Става дума за временно осигуряване на средства от местния бюджет, а не за допълнително финансиране извън безвъзмездната помощ по проекта.

Още по темата четете в публииикацията Проектът „Иновативни здравно-социални услуги в община Пловдив“ е на стойност 4 545 837,92 лв., а срокът за изпълнение – 32 месеца.

Снимка: Община Попово