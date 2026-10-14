Пловдив търси своето „AI училище“ за учебната 2026/2027 година

Отдел „Образование“ към Община Пловдив, съвместно с Център за творческо обучение, Google for Education и GEG BG AI Plovdiv, обявяват началото на съвместната иновативна инициатива „AI училище 2026/2027“. Програмата е насочена към всички общински училища в гр. Пловдив и цели да развие компетенциите на учители и ученици за смислено, етично и отговорно използване на изкуствения интелект (ИИ) в учебния и административния процес.

„AI училище 2026/2027“ е приз, който ще бъде присъден на официална тържествена церемония на училището, показало най-висока активност и успеваемост в предложените безплатни квалификационни курсове, събития и състезания през настоящата учебна година.

Основни цели на инициативата:

Актуализиране на знанията и уменията за ИИ: Изграждане на навици за етично и смислено прилагане на технологиите в училище от учители, администрация и ученици.

Изграждане на навици за етично и смислено прилагане на технологиите в училище от учители, администрация и ученици. Подкрепа за директорите: Подпомагане на училищните ръководства при управлението на процеса по внедряване на ИИ.

Подпомагане на училищните ръководства при управлението на процеса по внедряване на ИИ. Сътрудничество между училищата: Насърчаване на споделянето на добри практики и провеждането на съвместни събития.

Насърчаване на споделянето на добри практики и провеждането на съвместни събития. Официално признание: Отличаване на училищата с най-висока активност и постоянство.

Основни дейности в програмата:

Gemini Academy за учители: Три интензивни онлайн курсове за подготовка и международно сертифициране като Gemini Expert.

Три интензивни онлайн курсове за подготовка и международно сертифициране като Gemini Expert. Училищна лига „Gemini Expert“: Целогодишна надпревара между училищата за най-висок процент сертифицирани учители.

Целогодишна надпревара между училищата за най-висок процент сертифицирани учители. Gemini Academy за ученици: Специализирана онлайн академия за развиване на дигитални умения сред учениците.

Специализирана онлайн академия за развиване на дигитални умения сред учениците. AI Щафета за домакинство: 5 събития, при които пловдивски училища отварят вратите си за общността за споделяне на добри практики.

5 събития, при които пловдивски училища отварят вратите си за общността за споделяне на добри практики. Ежемесечни онлайн уъркшопи: Регулярни срещи за споделяне на опит и практически сценарии за преподаване с ИИ.

Регулярни срещи за споделяне на опит и практически сценарии за преподаване с ИИ. Годишен междуучилищен AI хакатон: Голямо състезание за ученически отбори.

Голямо състезание за ученически отбори. Споделени добри практики: Публикуване на иновативни урочни планове на страницата на GEG BG AI Plovdiv.

Критерии за оценяване и точкова система:

Gemini Academy за учители Показател: % от екипа, преминал обучението

Критерии и точки: Под 10% — 1 т. 10–24% — 3 т. 25–39% — 5 т. 40–59% — 7 т. 60–79% — 9 т. 80%+ — 10 т.

Училищна лига „Gemini Expert“ Показател: % сертифицирани членове на екипа

Критерии и точки: Под 5% — 2 т. 5–9% — 4 т. 10–19% — 8 т. 20–29% — 10 т. 30–39% — 14 т. 40%+ — 20 т.

Gemini Academy за ученици Показател: Брой включени ученици

Критерии и точки: 1–10 ученици — 2 т. 11–25 ученици — 4 т. 26–50 ученици — 6 т. 51–100 ученици — 8 т. Над 100 ученици — 10 т.

AI Щафета за домакинство Показател: Участие като гост или домакин

Критерии и точки: Участие като гост (за всяко събитие) — 4 т. Домакинство (максимум 1 път) — 10 т.

Ежемесечни онлайн уъркшопи Показател: Участие с представител или лектор

Критерии и точки: За всеки уъркшоп — 3 т. За лектор със споделена практика — 6 т.

Годишен AI хакатон за ученици Показател: Брой включени отбори

Критерии и точки: 1 отбор — 5 т. 2 или повече отбора — 10 т.

Споделени AI добри практики Показател: Брой публикации на страницата на GEG

Критерии и точки: За всяка публикувана практика — 2 т.



Предстоящи събития за месец ОКТОМВРИ 2026 г.:

До 14.10.2026 г.: Краен срок за попълване на първоначалния формуляр за участие от директорите.

Краен срок за попълване на първоначалния формуляр за участие от директорите. 17 и 24.10.2026 г. (10:00 – 14:00 ч.): Gemini Academy за учители (2 онлайн сесии).

Gemini Academy за учители (2 онлайн сесии). 19.10.2026 г. (18:00 – 19:00 ч.): Online уъркшоп: „AI в класната стая на малките ученици“ с Георги Севриев (СУ „Н. Вапцаров“).

Online уъркшоп: „AI в класната стая на малките ученици“ с Георги Севриев (СУ „Н. Вапцаров“). 23.10.2026 г. (14:00 – 16:00 ч.): AI Щафета — присъствено събитие в ЕГ „Иван Вазов“ (училище домакин).

AI Щафета — присъствено събитие в ЕГ „Иван Вазов“ (училище домакин). 26 и 27.10.2026 г. (16:00 – 20:00 ч.): Gemini Academy за ученици (2 онлайн сесии).

Gemini Academy за ученици (2 онлайн сесии). 28.10.2026 г. (18:00 – 19:00 ч.): Online уъркшоп: „AI в чуждоезиковото обучение“ със Светослава Шишиньова (ПГХТТ).

Класиране и награждаване:

Междинните резултати ще се обявяват всяко тримесечие. Крайното класиране ще обхване активностите до 15.06.2027 г., а големият победител и носител на приза „AI училище 2026/2027“ ще бъде обявен на специална церемония през юни 2027 г.