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Пловдив търси своето „AI училище“ за учебната 2026/2027 година

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:53ч, сряда, 14 октомври, 2026
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Отдел „Образование“ към Община Пловдив, съвместно с Център за творческо обучение, Google for Education и GEG BG AI Plovdiv, обявяват началото на съвместната иновативна инициатива „AI училище 2026/2027“. Програмата е насочена към всички общински училища в гр. Пловдив и цели да развие компетенциите на учители и ученици за смислено, етично и отговорно използване на изкуствения интелект (ИИ) в учебния и административния процес.

„AI училище 2026/2027“ е приз, който ще бъде присъден на официална тържествена церемония на училището, показало най-висока активност и успеваемост в предложените безплатни квалификационни курсове, събития и състезания през настоящата учебна година.

Основни цели на инициативата:

  • Актуализиране на знанията и уменията за ИИ: Изграждане на навици за етично и смислено прилагане на технологиите в училище от учители, администрация и ученици.
  • Подкрепа за директорите: Подпомагане на училищните ръководства при управлението на процеса по внедряване на ИИ.
  • Сътрудничество между училищата: Насърчаване на споделянето на добри практики и провеждането на съвместни събития.
  • Официално признание: Отличаване на училищата с най-висока активност и постоянство.

Основни дейности в програмата:

  • Gemini Academy за учители: Три интензивни онлайн курсове за подготовка и международно сертифициране като Gemini Expert.
  • Училищна лига „Gemini Expert“: Целогодишна надпревара между училищата за най-висок процент сертифицирани учители.
  • Gemini Academy за ученици: Специализирана онлайн академия за развиване на дигитални умения сред учениците.
  • AI Щафета за домакинство: 5 събития, при които пловдивски училища отварят вратите си за общността за споделяне на добри практики.
  • Ежемесечни онлайн уъркшопи: Регулярни срещи за споделяне на опит и практически сценарии за преподаване с ИИ.
  • Годишен междуучилищен AI хакатон: Голямо състезание за ученически отбори.
  • Споделени добри практики: Публикуване на иновативни урочни планове на страницата на GEG BG AI Plovdiv.

Критерии за оценяване и точкова система:

  1. Gemini Academy за учители
    • Показател: % от екипа, преминал обучението
    • Критерии и точки:
      • Под 10% — 1 т.
      • 10–24% — 3 т.
      • 25–39% — 5 т.
      • 40–59% — 7 т.
      • 60–79% — 9 т.
      • 80%+ — 10 т.
  2. Училищна лига „Gemini Expert“
    • Показател: % сертифицирани членове на екипа
    • Критерии и точки:
      • Под 5% — 2 т.
      • 5–9% — 4 т.
      • 10–19% — 8 т.
      • 20–29% — 10 т.
      • 30–39% — 14 т.
      • 40%+ — 20 т.
  3. Gemini Academy за ученици
    • Показател: Брой включени ученици
    • Критерии и точки:
      • 1–10 ученици — 2 т.
      • 11–25 ученици — 4 т.
      • 26–50 ученици — 6 т.
      • 51–100 ученици — 8 т.
      • Над 100 ученици — 10 т.
  4. AI Щафета за домакинство
    • Показател: Участие като гост или домакин
    • Критерии и точки:
      • Участие като гост (за всяко събитие) — 4 т.
      • Домакинство (максимум 1 път) — 10 т.
  5. Ежемесечни онлайн уъркшопи
    • Показател: Участие с представител или лектор
    • Критерии и точки:
      • За всеки уъркшоп — 3 т.
      • За лектор със споделена практика — 6 т.
  6. Годишен AI хакатон за ученици
    • Показател: Брой включени отбори
    • Критерии и точки:
      • 1 отбор — 5 т.
      • 2 или повече отбора — 10 т.
  7. Споделени AI добри практики
    • Показател: Брой публикации на страницата на GEG
    • Критерии и точки:
      • За всяка публикувана практика — 2 т.

Предстоящи събития за месец ОКТОМВРИ 2026 г.:

  • До 14.10.2026 г.: Краен срок за попълване на първоначалния формуляр за участие от директорите.
  • 17 и 24.10.2026 г. (10:00 – 14:00 ч.): Gemini Academy за учители (2 онлайн сесии).
  • 19.10.2026 г. (18:00 – 19:00 ч.): Online уъркшоп: „AI в класната стая на малките ученици“ с Георги Севриев (СУ „Н. Вапцаров“).
  • 23.10.2026 г. (14:00 – 16:00 ч.): AI Щафета — присъствено събитие в ЕГ „Иван Вазов“ (училище домакин).
  • 26 и 27.10.2026 г. (16:00 – 20:00 ч.): Gemini Academy за ученици (2 онлайн сесии).
  • 28.10.2026 г. (18:00 – 19:00 ч.): Online уъркшоп: „AI в чуждоезиковото обучение“ със Светослава Шишиньова (ПГХТТ).

Класиране и награждаване:

Междинните резултати ще се обявяват всяко тримесечие. Крайното класиране ще обхване активностите до 15.06.2027 г., а големият победител и носител на приза „AI училище 2026/2027“ ще бъде обявен на специална церемония през юни 2027 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:53ч, сряда, 14 октомври, 2026
0 125 3 минути
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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