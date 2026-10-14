Пловдив търси своето „AI училище“ за учебната 2026/2027 година
Отдел „Образование“ към Община Пловдив, съвместно с Център за творческо обучение, Google for Education и GEG BG AI Plovdiv, обявяват началото на съвместната иновативна инициатива „AI училище 2026/2027“. Програмата е насочена към всички общински училища в гр. Пловдив и цели да развие компетенциите на учители и ученици за смислено, етично и отговорно използване на изкуствения интелект (ИИ) в учебния и административния процес.
„AI училище 2026/2027“ е приз, който ще бъде присъден на официална тържествена церемония на училището, показало най-висока активност и успеваемост в предложените безплатни квалификационни курсове, събития и състезания през настоящата учебна година.
Основни цели на инициативата:
- Актуализиране на знанията и уменията за ИИ: Изграждане на навици за етично и смислено прилагане на технологиите в училище от учители, администрация и ученици.
- Подкрепа за директорите: Подпомагане на училищните ръководства при управлението на процеса по внедряване на ИИ.
- Сътрудничество между училищата: Насърчаване на споделянето на добри практики и провеждането на съвместни събития.
- Официално признание: Отличаване на училищата с най-висока активност и постоянство.
Основни дейности в програмата:
- Gemini Academy за учители: Три интензивни онлайн курсове за подготовка и международно сертифициране като Gemini Expert.
- Училищна лига „Gemini Expert“: Целогодишна надпревара между училищата за най-висок процент сертифицирани учители.
- Gemini Academy за ученици: Специализирана онлайн академия за развиване на дигитални умения сред учениците.
- AI Щафета за домакинство: 5 събития, при които пловдивски училища отварят вратите си за общността за споделяне на добри практики.
- Ежемесечни онлайн уъркшопи: Регулярни срещи за споделяне на опит и практически сценарии за преподаване с ИИ.
- Годишен междуучилищен AI хакатон: Голямо състезание за ученически отбори.
- Споделени добри практики: Публикуване на иновативни урочни планове на страницата на GEG BG AI Plovdiv.
Критерии за оценяване и точкова система:
- Gemini Academy за учители
- Показател: % от екипа, преминал обучението
- Критерии и точки:
- Под 10% — 1 т.
- 10–24% — 3 т.
- 25–39% — 5 т.
- 40–59% — 7 т.
- 60–79% — 9 т.
- 80%+ — 10 т.
- Училищна лига „Gemini Expert“
- Показател: % сертифицирани членове на екипа
- Критерии и точки:
- Под 5% — 2 т.
- 5–9% — 4 т.
- 10–19% — 8 т.
- 20–29% — 10 т.
- 30–39% — 14 т.
- 40%+ — 20 т.
- Gemini Academy за ученици
- Показател: Брой включени ученици
- Критерии и точки:
- 1–10 ученици — 2 т.
- 11–25 ученици — 4 т.
- 26–50 ученици — 6 т.
- 51–100 ученици — 8 т.
- Над 100 ученици — 10 т.
- AI Щафета за домакинство
- Показател: Участие като гост или домакин
- Критерии и точки:
- Участие като гост (за всяко събитие) — 4 т.
- Домакинство (максимум 1 път) — 10 т.
- Ежемесечни онлайн уъркшопи
- Показател: Участие с представител или лектор
- Критерии и точки:
- За всеки уъркшоп — 3 т.
- За лектор със споделена практика — 6 т.
- Годишен AI хакатон за ученици
- Показател: Брой включени отбори
- Критерии и точки:
- 1 отбор — 5 т.
- 2 или повече отбора — 10 т.
- Споделени AI добри практики
- Показател: Брой публикации на страницата на GEG
- Критерии и точки:
- За всяка публикувана практика — 2 т.
Предстоящи събития за месец ОКТОМВРИ 2026 г.:
- До 14.10.2026 г.: Краен срок за попълване на първоначалния формуляр за участие от директорите.
- 17 и 24.10.2026 г. (10:00 – 14:00 ч.): Gemini Academy за учители (2 онлайн сесии).
- 19.10.2026 г. (18:00 – 19:00 ч.): Online уъркшоп: „AI в класната стая на малките ученици“ с Георги Севриев (СУ „Н. Вапцаров“).
- 23.10.2026 г. (14:00 – 16:00 ч.): AI Щафета — присъствено събитие в ЕГ „Иван Вазов“ (училище домакин).
- 26 и 27.10.2026 г. (16:00 – 20:00 ч.): Gemini Academy за ученици (2 онлайн сесии).
- 28.10.2026 г. (18:00 – 19:00 ч.): Online уъркшоп: „AI в чуждоезиковото обучение“ със Светослава Шишиньова (ПГХТТ).
Класиране и награждаване:
Междинните резултати ще се обявяват всяко тримесечие. Крайното класиране ще обхване активностите до 15.06.2027 г., а големият победител и носител на приза „AI училище 2026/2027“ ще бъде обявен на специална церемония през юни 2027 г.