Двама гастрольори задържани за серия кражби в Пловдивско

Криминално проявен и осъждан бургазлия бе задържан за посегателства на територията на централната градска част на Пловдив. Според предварителната информация 50-годишният мъж е автор на кражби на два мобилни телефона. Чуждите вещи той задигнал на 30 юни и на 13 юли от посетител в заведение на ул. „Отец Пасий“ и пешеходка на ул. „Райко Даскалов“. Разследването на сигналите е предприето от служители на Второ и Четвърто районни управления, а при залавянето му извършителят направил самопризнания. Установяването на неговата съпричастност към други подобни престъпления продължава.

Междувременно друг гастролиращ извършител на серия кражби е разкрит от служителите на реда в Карлово. 35-годишният варненец е заподозрян, че в началото на месеца демонтирал противозаконно медни тръби от климатици на два частни адреса в подбалканския град. Във вторник пък откраднал парична сума от сергия на общински пазар. Предстои материалите от проверките да бъдат внесени в прокуратурата.