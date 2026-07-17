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Двама гастрольори задържани за серия кражби в Пловдивско

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:55ч, петък, 17 юли, 2026
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Криминално проявен и осъждан бургазлия бе задържан за посегателства на територията на централната градска част на Пловдив. Според предварителната информация 50-годишният мъж е автор на кражби на два мобилни телефона. Чуждите вещи той задигнал на 30 юни и на 13 юли от посетител в заведение на ул. „Отец Пасий“ и пешеходка на ул. „Райко Даскалов“. Разследването на сигналите е предприето от служители на Второ и Четвърто районни управления, а при залавянето му извършителят направил самопризнания. Установяването на неговата съпричастност към други подобни престъпления продължава.

Междувременно друг гастролиращ извършител на серия кражби е разкрит от служителите на реда в Карлово. 35-годишният варненец е заподозрян, че в началото на месеца демонтирал противозаконно медни тръби от климатици на два частни адреса в подбалканския град. Във вторник пък откраднал парична сума от сергия на общински пазар. Предстои материалите от проверките да бъдат внесени в прокуратурата.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:55ч, петък, 17 юли, 2026
0 123 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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