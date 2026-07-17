Апаратура за 12 629 евро дари БМЧК-Пловдив на Клиниката по педиатрия

Специализирани уреди на стойност 12 629 евро дариха младите червенокръстци от Пловдив на Клиниката по педиатрия към УМБАЛ „Св. Георги“. Средствата бяха събрани по време на коледната кампания „Дни на задружност“, осъществена от Българския младежки Червен кръст-Пловдив през декември 2025 г.

На поредица от коледни базари студенти и малчугани от детски градини предлагаха ръчно изработени или закупени изделия, организираха благотворителен час по пилатес и специален концерт. Така само за десетина дни бяха набавени близо 25 000 лева. С тях беше закупена апаратура, която вече е на разположение на детския комплекс към УМБАЛ „Св. Георги“.

Апаратите, които получихме, са изключително важни, защото правят лечението по-леко и намаляват болничния престой, заяви доц. д-р Иван Янков, вр. и. д. началник на Клиниката по педиатрия.

12 000 благодарности няма да са достатъчни за труда, сърцата и надеждите, които вложиха участниците в „Дни на задружност“, коментира Антоанета Саралийска, ръководител на областната организация на БМЧК-Пловдив, която е инициатор на кампанията.

Това дарение е малка стъпка по пътя на добротворчеството и искрено благодаря на нашите партньори в тази мисия, каза Таня Георгиева, директор на Секретариата на Областния съвет на Българския Червен кръст-Пловдив.

Идеята да се подари оборудване за детската клиника обедини студентските съвети на висшите училища в града – Пловдивския университет, Медицинския университет, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Университета по хранителни технологии, Аграрния университет и Техническия университет, а също детските градини „Малкият принц“, „Марица“, „Чучулига“, „Майчина грижа“. Включи се и администрацията на район „Западен“. Областната структура на БМЧК участва не само с труда на доброволците, а и със собствени средства.

„Вашият стремеж да помогнете, Вашата отдаденост на кауза да подкрепим лечението на най-малките пациенти направиха възможен този жест“, се казва в благодарственото писмо на Областния съвет на БЧК-Пловдив и ръководството на УМБАЛ „Св. Георги“ до участниците в кампанията.

Това е поредната успешна благотворителна мисия на БМЧК-Пловдив. В края на юни младите червенокръстци предоставиха апаратура на стойност 10 000 евро на Клиниката по детска хирургия към същата болница. Парите бяха събрани в акцията за фондонабиране по време на християнския празник Цветница през 2026 година.

На снимките:

Сн. 1 Дарението, което беше закупено за Клиниката по педиатрия по инициатива на областната структура на БМЧК-Пловдив с ръководител Антоанета Саралийска (втората от ляво надясно). То беше предоставено на здравното заведение на 17 юни 2026 г.

Сн.2 Доц. д-р Иван Янков, вр. и. д. началник на Клиниката по педиатрия, връчи благодарствено писмо от името на УМБАЛ „Св. Георги“ на Таня Георгиева, директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Пловдив.

Сн. 3 Кметът на район „Западен“ Тони Стойчева получи благодарствена грамота от БЧК за приноса на администрацията в дарителската кампания.

Сн. 4 Областният координатор на БМЧК-Пловдив Изел Хатърназ взе грамотата, с която младите червенокръстци бяха отличени за идеята и реализирането на „Дни на задружност“.