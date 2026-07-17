Наука, творчество и благотворителност се срещат в помощ на две деца

Благотворително събитие под надслов „Природа и красота за Иван и Беатриче“ ще се проведе на 19 юли (неделя) от 17:00 до 19:30 часа в Цар-Симеоновата градина, до Виенския павилион. Инициативата има за цел да събере средства за лечението и рехабилитацията на Иван и Беатриче.

Организаторите са подготвили следобед, съчетаващ образование, природа и творчество, насочен най-вече към семейства с деца. Посетителите ще могат да се включат в природонаучни занимания, посветени на света на насекомите, водени от д-р Анелия Павлова. Любителите на изкуството ще имат възможност да рисуват и да изработят собствено ръчно бижу в специално творческо ателие.

Участието във всички активности е свободно и не е обвързано със задължително заплащане. По време на събитието ще бъде поставена официална дарителска кутия, в която всеки желаещ ще може да остави сума според своите възможности. Събраните средства ще бъдат използвани за лечението и рехабилитацията на двете деца в Турция.

Организаторите призовават пловдивчани да подкрепят каузата, като посетят събитието или помогнат с дарение. Те изразяват надежда, че с общите усилия на повече хора ще успеят да осигурят необходимите средства за лечението на Иван и Беатриче.