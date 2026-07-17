Съветът на Европа може временно да замрази Знака за качество на Младежки център-Пловдив

До края на месеца се очаква одитен доклад с препоръки към Община Пловдив. Според местната власт центърът няма да спре работа и няма опасност да бъде закрит

Очаква се Съветът на Европа временно да „замрази“ Знака за качество на Младежкия център в Пловдив след извършената проверка на дейността му тези дни. До края на месеца ще бъде изготвен мониторингов доклад с препоръки към Община Пловдив за подобряване на качеството на младежката работа, разбра репортер на Под тепето.

Младежки център отваря врати в Пловдив

Припомняме, че МОН, Секретариата на Съвета на Европа и Европейския ръководен комитет за младежта идваха за проверка в ОП-то тази седмица – Младежкият център на път да загуби Знака си за качество.

По информация на медията ни мярката в своята същност не представлява отнемане на статут или прекратяване на дейността на центъра. Знакът за качество на Съвета на Европа не е лиценз, а международно признание за покриване на определени стандарти в работата с млади хора. Той оне ценява само сградата, материалната база или броя дейности, а дали младежкият център функционира като професионална образователна среда за млади хора, която работи по европейски стандарти, включва младите хора, защитава ценности и има устойчиво управление.

Искат обяснение от кмета за проверките в Младежкия център

Проверка след поредица сигнали

Комплексната инспекция идва след серия сигнали, подадени през последните месеци от бивши служители на центъра и неправителствени младежки организации. Те поставиха въпроси относно организацията на работа, управлението на екипа и изпълнението на основната мисия на Младежкия център, а именно работа с младите хора, неформално образование и социално включване.

Съвместната двудневна проверка, с участието на експерти от Министерство на образованието и науката, е била насочена към това доколко дейността на центъра продължава да отговаря на критериите, по които е получил европейското си признание.

Според информация, с която разполага Под тепето, забележките на проверяващите от Съвета на Европа не са свързани с материалната база, финансови нарушения или със съмнения за неправомерно разходване на средства. Въпросите са по-скоро свързани с качеството и обхвата на младежките дейности.

Какво означава Знакът за качество

Знакът за качество на Съвета на Европа за младежки центрове не дава разрешение за работа и не представлява лицензен режим. Той е международен стандарт, който удостоверява, че даден център отговаря на определени изисквания за качествена младежка работа, уточниха младежки специалисти по темата. Преди да може да бъде присъден Знакът за качество на Съвета на Европа за младежки центрове, се извършва качествена оценка.

Съветът на Европа поднови знака за качество на Младежки център – Пловдив

Сред основните критерии са центърът да е насочен към нуждите на младите хора и младежкия сектор, да разполага с компетентен екип в областта на неформалното образование, да има подходяща база за работа и настаняване, да работи в партньорство с публични институции и да насърчава международното сътрудничество.

15 критерия под лупа: какво проверява Съветът на Европа в Младежки център – Пловдив

Знакът за качество на Съвета на Европа не е еднократно отличие, а система за гарантиране на стандарти в младежката работа. Носителите му подлежат на мониторинг по 15 критерия, които обхващат не само програмите за млади хора, но и управлението на центъра, професионалния капацитет на екипа, участието на младите хора, приобщаването, партньорствата и устойчивостта на организацията.

След покриване на тези условия се извършва по-задълбочена оценка по общо 15 критерия с конкретни показатели, които измерват доколко центърът отговаря на европейските стандарти. Именно изпълнението на тези критерии е било предмет на последната проверка.

Подобни проверки не са формална процедура за потвърждаване на статута, а механизъм за контрол на качеството. При установени несъответствия обичайната практика е да се дадат препоръки и период за подобрение.

В правилата на програмата е предвидена и възможност знакът да бъде оттеглен, ако даден център се е отдалечил съществено от критериите – например ако промени основния си профил и вече не функционира като младежки център според стандартите на Съвета на Европа.

По информация на източници, запознати с процедурата, се очаква експертната оценка да доведе до временно замразяване на знака до края на годината и до конкретни препоръки за подобрение.

Общината: проблемът е в баланса между дейностите

Пред Под тепето ресорният заместник-кмет по спорт и младежки дейности Николай Бухалов заяви, че Общината очаква доклада и ще се съобрази с препоръките.

„Младежкият център няма да прекрати работа. Ще изчакаме да излезе докладът и ще изпълним това, което е необходимо“, коментира Бухалов.

По думите му проверяващите са дали висока оценка за материалната база на центъра.

„Базата е много добра. Забележките са по отношение на младежките дейности, твърди се че има превес на спортните. Например, от 23 дейности по програма този месец само 4 са били младежки. Това са техните критерии и техните изисквания“, каза заместник-кметът.

Според него през последните месеци част от проблема е свързан с промени в екипа. Бивши служители са подали сигнали до различни институции, а след това в центъра е бил сформиран нов екип.

„В момента има нов екип, който е мотивиран. Ние не сме се месили в програмата на младежките работници. За нас приоритетът е изявата на младите хора“, посочи Бухалов.

От ръководството на центъра също коментираха, че няма промяна в предназначението му.

„Това, което виждате, е реалността – не можем да станем магьосници и да представим нещо различно. Центърът има спортни съоръжения и е нормално младите хора да искат да спортуват“, коментираха от ръководството.

Пловдив остава сред малкото градове с такова признание

Бухалов пдчерта, че България е единствената държава, в която два младежки центъра притежават Знак за качество на Съвета на Европа – тези в Пловдив и Стара Загора. Общо за ЕС такива занци имат 15 центъра, а стотици други работят без тях. Това е видно и от страницата на Съвета.

Проект „Младежки център Пловдив“ е обхванал над 4900 души

По тоношение на устойчивостта зам.-кметът напомни, че след изтичането на първоначалния проект местната управа е създала Общинско предприятие.

„Едва ли има друг младежки център в България, който да е финансиран по този начин. Община Пловдив винаги е имала поглед към младежките дейности“, коментира заместник-кметът.

Напомняме, че Младежкият център в Пловдив е изграден с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежката програма. Базата край Гребния канал е създадена с цел да предоставя възможности за неформално образование, развитие и социално включване на млади хора.

Бъдещето на Младежки център-Пловдив: Какво предстои

Към момента няма публично решение за отнемане на знака или официално обявено негово „замразяване“. Очаква се докладът да даде препоръки и да определи период за корекции, това би било в логиката на самия механизъм за контрол на качеството – първо се дават препоръки за подобрение, а крайната мярка би била свързана с трайно неизпълнение на стандартите.

Предстоящият одитен доклад на Съвета на Европа ще покаже какви конкретни промени ще бъдат необходими, за да бъде възстановено пълното признание на центъра.

Знакът за качество не е еднократно отличие, а ангажимент за постоянно поддържане на стандарт – затова загубата му не би била наказание, а индикатор, че центърът временно не покрива всички изисквания на европейския модел.

Младежки център – Пловдив ще продължи да функционира, като се очаква Общината да изпълни препоръките на експертите преди следваща оценка.