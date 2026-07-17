Безработицата леко се покачва през юни

Лек ръст на безработицата отчита Агенцията по заетостта в края на юни. Данните показват, че регистрираните безработни в страната са 147 664 души, а равнището на безработица достига 5,21%.

Спрямо май увеличението е минимално – с 0,03 процентни пункта, а на годишна база показателят е с 0,12 пункта по-висок.

В същото време през юни над 12 800 души са намерили работа с посредничеството на бюрата по труда. Освен безработни, подкрепа за професионална реализация са получили и близо 900 работещи, учащи и пенсионери, които са потърсили съдействие за смяна на работното място или кариерно развитие.

По данни на агенцията над 6000 икономически неактивни хора са били насърчени да се включат на пазара на труда. За това са допринесли както бюрата по труда, така и младежките и ромските медиатори, работещи на терен.

През месеца повече от хиляда души от уязвими групи са започнали работа по програми за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без трудов опит, лица над 55 години и дълготрайно безработни. Част от тях са включени в проекти, финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027.

Работодателите са обявили близо 7900 свободни позиции на първичния пазар на труда. Най-много кадри се търсят в преработващата промишленост, търговията, образованието, държавната администрация, хотелиерството и ресторантьорството. Сред най-дефицитните професии остават работници, полагащи грижи за хора, служители по събиране на отпадъци, оператори на машини и съоръжения, както и продавачи.