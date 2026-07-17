Засилват полицейския контрол по АМ „Тракия“ до края на уикенда

Засилени проверки по автомагистрала „Тракия“, както и по главните и второстепенните пътища в област Сливен ще се извършват до неделя включително. Мерките са въведени заради очаквания интензивен трафик в разгара на летния сезон.

Екипи на „Пътна полиция“ ще патрулират по автомагистралата, като ще следят за рискови нарушения като неправилно изпреварване, движение в аварийната лента и агресивно поведение на шофьорите.

В контрола ще се включат и служители от районните управления, които при необходимост ще регулират движението и ще съдействат за пренасочване на автомобилите в най-натоварените часове.

Заради засиления трафик Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда и временни ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона. Забраната важи днес от 16:00 до 23:00 часа, както и в неделя между 15:30 и 22:00 часа.

Половината проверени тирове на АМ „Тракия“ се оказаха с опасни гуми

От полицията напомнят, че продължават и проверките за шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества, както и за правоспособността на водачите. Целта е да се намали рискът от тежки пътни инциденти в дните с най-интензивно движение.