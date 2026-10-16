Времето в Пловдив на 16 октомври 2026 г.

На 16 октомври 2026 г. в Пловдив ще преобладава облачно време с условия за слаби превалявания от дъжд. За разлика от предходния по-топъл и сух ден, в петък температурите под тепетата ще се понижат осезаемо под влиянието на проникващ от север по-студен въздух.

Минимална температура: Около 7°C, усещането в ранните сутрешни часове ще бъде доста хладно.

Максимална температура: Термометрите през деня ще достигнат едва 14°C, което е с 4–5 градуса по-ниско спрямо стойностите в четвъртък.

Вятърът в града ще бъде лек до умерен, ориентиран от северозапад (със скорост около 3 м/с). Атмосферното налягане ще се понижи, доближавайки се до средните стойности за средата на октомври.

През цялото денонощие над града ще се задържи значителна облачност. Вероятността за валежи е висока — около 86%, като се очакват предимно слаби и краткотрайни превалявания от дъжд. Препоръчително е жителите и гостите на града да излизат с чадър.

снимка: Снежана Кметова