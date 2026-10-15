Времето в Пловдив на 15 октомври 2026 г.

Променлива облачност и температури до 18–19 градуса очакват Пловдив в четвъртък. Сутринта ще бъде около 9 градуса, а валежи не се очакват.

Четвъртък ще започне с хладно време в Пловдив, като минималната температура ще бъде около 9 градуса. Над града ще има променлива облачност. Ще духа умерен северозападен вятър. Не се очакват валежи.

Времето ще остане сравнително топло за средата на октомври, но с осезаема разлика между сутрешните и следобедните температури. През деня термометрите ще достигнат максимум 18–19 градуса.

снимка: Nadia Djachenko