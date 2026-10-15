АктуалноЖивотНовини

Времето в Пловдив на 15 октомври 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:44ч, четвъртък, 15 октомври, 2026
0 145 Преди по-малко от минута

Променлива облачност и температури до 18–19 градуса очакват Пловдив в четвъртък. Сутринта ще бъде около 9 градуса, а валежи не се очакват.

Четвъртък ще започне с хладно време в Пловдив, като минималната температура ще бъде около 9 градуса. Над града ще има променлива облачност. Ще духа умерен северозападен вятър. Не се очакват валежи.

Времето ще остане сравнително топло за средата на октомври, но с осезаема разлика между сутрешните и следобедните температури. През деня термометрите ще достигнат максимум 18–19 градуса.

снимка: Nadia Djachenko

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:44ч, четвъртък, 15 октомври, 2026
0 145 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина