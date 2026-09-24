Депутатите обсъждат промени в Наказателния кодекс

Парламентът ще обсъди на първо четене промени в Наказателния кодекс, свързани с нарушенията на ограничителните мерки на Европейския съюз. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и е първа точка в дневния ред на Народното събрание за днес, 24 септември.

Предложените текстове предвиждат определени нарушения на европейските санкции, както и действия за заобикалянето им, да бъдат обявени за престъпления. За тях са предвидени наказания, включително лишаване от свобода и глоби, а в някои случаи и лишаване от определени права.

Промените са свързани с необходимостта България да въведе в националното си законодателство изискванията на европейска директива от април 2024 г. По време на обсъждането в парламентарната правна комисия беше посочено, че заради забавянето на транспонирането срещу страната е започнала наказателна процедура от Европейската комисия.

Още няколко закона са в дневния ред

Депутатите ще разгледат и петото изменение на споразуменията между България и Европейския инвестиционен фонд по инициативата JEREMIE. В дневния ред е включено и решение за управление на възстановен ресурс по програмата в размер на над 48,3 млн. евро.

На първо четене ще бъде обсъден и законопроект за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Сред посочените цели е създаването на процедура за приключване на поземлената реформа.

В програмата са включени още промени в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, както и в Закона за железопътния транспорт.