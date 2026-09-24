Ремонтират пътя Пловдив – Лилково

Ограничават движението по ул. „Съединение“ в село Първенец заради ремонта на пътя Пловдив – Първенец – Лилково, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Промяната обхваща около 2 км и е свързана с реконструкцията на водопроводната мрежа в селото. По време на строителните дейности транзитното движение на леки автомобили и превозни средства над 3,5 тона ще се пренасочва по ул. „Васил Левски“.

По ул. „Съединение“ ще могат да преминават само живущите и автомобилите със специален режим на движение. Очаква се временната организация да остане в сила до средата на април 2027 г.

АПИ призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват ограниченията на скоростта.

Ремонтът обхваща 4,8 км от третокласния път III-862 Пловдив – Първенец – Лилково. Работата по трасето започна в края на октомври 2024 г., но беше временно спряна след предложение на община „Родопи“ старата водопроводна мрежа в Първенец да бъде подменена едновременно с ремонта на пътя. Допълнителните споразумения по проекта са подписани на 7 април 2026 г.