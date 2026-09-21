17 кандидатски листи за президент и вицепрезидент са подадени в ЦИК

До 17:00 ч. на 20 септември в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на 17 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г., съобщиха от комисията във Facebook. Ето кои са те:
1. Лъчезар Аспарухов Аврамов – кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за вицепрезидент
2. Венцислав Атанасов Ангелов – кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов – кандидат за вицепрезидент
3. Нако Райнов Стефанов – кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова – кандидат за вицепрезидент
4. Камен Захариев Тасков – кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова – кандидат за вицепрезидент
5. Борис Кирилов Анзов – кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев – кандидат за вицепрезидент
6. Радостин Петев Василев – кандидат за президент и Красимир Цветков Манов – кандидат за вицепрезидент
7. Методи Веселинов Бъчваров – кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев – кандидат за вицепрезидент
8. Александър Трифонов Томов – кандидат за президент и Сергей Петков Инджов – кандидат за вицепрезидент
9. Волен Николов Сидеров – кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков – кандидат за вицепрезидент
10. Ивелин Людмилов Михайлов – кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева – кандидат за вицепрезидент
11. Мария Петрова Колева – кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски – кандидат за вицепрезидент
12. Боян Боянов Станков Расате – кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев – кандидат за вицепрезидент
13. Величка Неделчова Георгиева – кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов – кандидат за вицепрезидент
14. Искра Йорданова Недева – кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев – кандидат за вицепрезидент
15. Иванка Великова Цветанова–Петкова – кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков – кандидат за вицепрезидент
16. Николай Нанков Ненчев – кандидат за президент и Цвета Кирилова Кирилова- кандидат за вицепрезидент
17. Иво Иванов Лулчев – кандидат за президент и Стефан Димитров Попов – кандидат за вицепрезидент
18. Пламен Панайотов Пасков – кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев – кандидат за вицепрезидент
19. Йордан Иванов Малджански – кандидат за президент и Валентин Асенов Христов – кандидат за вицепрезидент
През юли парламентът определи датата 25 октомври за избори за президент и вицепрезидент на Република България. Решението беше обнародвано и в „Държавен вестник“.
На 13 август ЦИК прие хронограма за провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.