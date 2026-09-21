Пловдивски деца с послания за мир в Международния ден на мира

Ученици от Пловдив и областта ще отбележат 21 септември с танц, рисунки, „Бяло платно за мир“ и часове, посветени на разбирателството

С послания за мир, творчество и разбирателство ученици от Пловдив и областта ще отбележат 21 септември – Международния ден на мира.

В Пловдив 100 деца от началния курс на СУ „Любен Каравелов“ ще представят инициативата „Ритъмът на мира“. Учениците ще отправят посланието си чрез танцова хореография, а в събитието ще бъдат включени и ръчно изработени от тях символи на мира – рисунки и постери.

Още две инициативи са предвидени в област Пловдив. В Сопот 200 деца от НУ „Неделя Петкова“ ще проведат специален училищен час за мира. Те ще разговарят по темата и ще рисуват свои послания, които след това ще бъдат подредени в изложба във фоайето на училището.

В Съединение 120 ученици от СУ „Недялка Шилева“ ще се включат в инициативата „Нека мирът полети!“ и „Бяло платно за мир“, като ще отправят своето послание и чрез пускане на бели гълъби. Темата ще бъде част и от часа на класа.

Денят на мира

Международният ден на мира се отбелязва всяка година на 21 септември. Общото събрание на ООН го учредява през 1981 г., а през 2001 г. определя датата като ежегоден ден на ненасилие и прекратяване на огъня.

През 2026 г. ООН поставя акцент върху темата „Invest in Peace: For Everyone, Everywhere, Every Day“ – призив за инвестиции в мира като ежедневна работа на хора, общности и институции. Организацията подчертава, че изграждането на мир не се случва единствено на международни форуми, а и в училищата, кварталите и местните общности.

И точно там, в класната стая, на училищната сцена и в детските рисунки, Пловдив и областта ще отбележат 21 септември тази година.