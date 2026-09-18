Временна забрана за движение около стадион „Локомотив“ за мача с ЦСКА

Засилено полицейско присъствие и възможни временни ограничения на движението ще има в Пловдив на 20 септември заради футболния мач между „Локомотив“ и ЦСКА. Двубоят от Първа професионална футболна лига е насрочен за 17:45 часа на стадион „Локомотив“.

От полицията предупреждават, че между 15:00 и 21:00 часа може да бъде въведена временна забрана за преминаване на превозни средства в района на спортното събитие.

Ограничението може да засегне:

ул. „Лев Толстой“ – от бул. „Санкт Петербург“ до кръговото кръстовище с ул. „Проф. Цветан Лазаров“;

– от бул. „Санкт Петербург“ до кръговото кръстовище с ул. „Проф. Цветан Лазаров“; ул. „Проф. Цветан Лазаров“ и ул. „Димитър Ризов“ – до бул. „Освобождение“.

Тоест шофьорите, които обичайно използват тези улици в неделния следобед, трябва да предвидят възможност за промяна на маршрута си. Полицията уточнява, че ограничението ще бъде въвеждано временно и при необходимост, в зависимост от обстановката около стадиона.

Отделна зона за автомобилите на феновете на ЦСКА

На ул. „Димитър Ризов“ ще бъде обособена охранявана полицейска зона за паркиране на автомобилите на привържениците на гостуващия отбор.

В охраната на мача ще участват служители на ОДМВР – Пловдив и придадени сили от Дирекция „Жандармерия“. Засиленото полицейско присъствие ще бъде не само около стадиона, но и на територията на града.

Една от основните задачи на полицията ще бъде контролът на движението и недопускането на нарушения на обществения ред преди, по време и след срещата.

Алкохолът също е под забрана

В деня на мача със заповед на кмета на Пловдив е забранена продажбата на алкохол на територията на спортната зона.

Освен това до трибуните няма да бъдат допускани зрители, които са под въздействие на алкохол или наркотични вещества, лица с наложена забрана за посещение на спортни мероприятия и извършители на противообществени прояви.

На контролните пунктове ще се проверява и за забранени предмети. Сред тях полицията посочва огнестрелни оръжия, пиротехнически изделия, ножове, палки, бутилки, запалки, електронни устройства за пушене и безжични слушалки за мобилни телефони.

Малолетни зрители ще бъдат допускани само с пълнолетен придружител и след предварително попълнена декларация.

Поведението на публиката ще бъде наблюдавано с видеокамери и дрон. При установено нарушение записите могат да бъдат използвани за установяване на извършителите, които ще носят отговорност по Закона за опазване на обществения ред при спортни мероприятия и Наказателния кодекс.

За пловдивчани извън стадиона най-съществената промяна остава възможното временно спиране на движението в района между 15:00 и 21:00 часа. Затова шофьорите, които планират да преминават през зоната около стадион „Локомотив“ в неделя следобед, е добре да предвидят алтернативен маршрут.