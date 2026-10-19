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Времето в Пловдив на 19 октомври

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:44ч, понеделник, 19 октомври, 2026
0 141 Преди по-малко от минута

Променлива облачност и прохладна сутрин очакват пловдивчани в понеделник, валежи не се прогнозират.

Понеделник, 19 октомври, ще донесе сравнително топло за средата на есента време в Пловдив. Температурите през деня ще достигнат около 20–21 градуса, а сутринта термометрите ще показват около 9–10 градуса.

Според прогнозата облачността ще бъде променлива, без очаквани валежи. Следобедните часове ще бъдат най-топли, когато температурите ще се доближат до 21 градуса.

Изгревът на слънцето е около 7:37 часа, а залезът – около 18:35 часа.

снимка: Тони Иванов

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:44ч, понеделник, 19 октомври, 2026
0 141 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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