Времето в Пловдив на 11 август 2025 г.

Слънцето в понеделник изгрява в 6 ч. и 29 мин. и залязва в 20 ч. и 34 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 5 мин.

За 11 август 2025 година има издаден оранжев код за високи температури на територията на Пловдив и областта! Оранжевият код се издава за средно ниво на опасни явления. Бъдете подготвени, че високите температури могат да доведат до здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца. Следете прогнозите и действайте според съветите на властите.

Максималните температури ще достигнат 38° С на сянка!

снимка: Борислав Ждребев