Силното земетресение в Турция взе жертва

Земетресение с магнитуд 6,1 разтърси западната част на Турция вечерта на 10 август и бе усетено в по-голямата част от България.

Трусът е регистриран около 19:53 ч. местно време в провинция Балъкесир, недалеч от Истанбул, информира турската служба за управление на бедствията. Местните медии съобщават, че земетресението е усетено в няколко турски окръга. Един човек е загинал, а 29 души са били ранени. Разрушени са били 16 сгради. Хиляди хора са нощували навън.

В България трусът е бил почувстван особено силно в Южна България – Пловдив, Хасково, Димитровград, Благоевград, Пазарджик, Кърджали, както и в Бургас и Варна. Сигнали за усетени вибрации има и от високите етажи в София, както и от Русе и Горна Оряховица.

По думите на дежурния сеизмолог у нас, регистрирани са и вторични трусове, които обаче не се усещат от хората. Той подчерта, че няма данни земетресението да повлияе на сеизмичната активност в България.

Според турската служба за бедствия дълбочината на труса е била 11 км, докато германският Изследователски център за геонауки отчита 10 км и магнитуд 6,19. Екипи за спешна помощ в Истанбул и околните окръзи извършват проверки.