Времето в Пловдив на 6 май 2026 г.: Слънчев и топъл Гергьовден

Слънцето изгрява в 6 ч. и 15 мин. и залязва в 20 ч. и 32 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 17 мин. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи и ще се доближи до средното.

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5° и 10° С.

През деня в сряда ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планинските части на региона ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат предимно между 23° и 27° С.

Снимка: Александра Тороманова