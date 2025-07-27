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Вокалът на Смашинг Пъмпкинс на разходка в Капана
Били Корган – вокал и китарист в световноизвестната американска банда The Smashing Pumpkins, опозна пловдивския арт квартал Капана. Той пусна доволна снимка от слънчевите улички в подножието на Стария град в своя собствен инстаграм и на бандата си.
Смашинг Пъмпкинс се подготвят да забият тази вечер като хедлайнер на Hills of Rock. Третата вечер обещава да бъде изключително силна, след два жестоки дни досега с Gojira и Skunk Anansie в петък и бруталните Sepultura и Machine Head вчера. Освен американците от The Smashing Pumpkins на сцената довечера се очакват и майсторите на здравия метъл Mastodon.
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