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Вокалът на Смашинг Пъмпкинс на разходка в Капана

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:00ч, неделя, 27 юли, 2025
12 3 300 Преди по-малко от минута

Били Корган – вокал и китарист в световноизвестната американска банда The Smashing Pumpkins, опозна пловдивския арт квартал Капана. Той пусна доволна снимка от слънчевите улички в подножието на Стария град в своя собствен инстаграм и на бандата си.

Смашинг Пъмпкинс се подготвят да забият тази вечер като хедлайнер на Hills of Rock. Третата вечер обещава да бъде изключително силна, след два жестоки дни досега с Gojira и Skunk Anansie в петък и бруталните Sepultura и Machine Head вчера. Освен американците от The Smashing Pumpkins на сцената довечера се очакват и майсторите на здравия метъл Mastodon.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:00ч, неделя, 27 юли, 2025
12 3 300 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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