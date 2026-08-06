Разкъсани бял и черен дроб. Разкъсани бъбреци. Тежка черепно мозъчна травма – младежите пребили и се гаврили с жертвата си

Непълнолетните решили да раздават „правосъдие“, не изпитвали вина за стореното

Разкъсани бял и черен дроб. Разкъсани бъбреци. Тежка черепно мозъчна травма. Това са били само част от вътрешните наранявания на 37-годишния Георги Кузев, буквално екзекутиран от група тийнейджъри, решили да се правят на „ловци на педофили“ в Пловдив. Младежите не само са пребили до смърт 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм, а са се гаврили с него. Дори снимали всичко с мобилни телефони.

Продължителността на самия акт не бе разкрита от разследващите днес. Те обаче нямаше как да не разкрият емоциите си, предизвикани от тежестта на случая. Десет от децата, на възраст между 14 и 17 години, са били задържани за съпричастност към тежкото криминално престъпление. Трима тийнейджъри над 16 и двама под 16 г. вече са с обвинения като като преки участници в побоя и гаврата, довели до смъртта на прилъганата умишлено жертва. Сред петимата има и две момичета, като 17-годишното от тях е примамило Георги през социалните мрежи, представяйки се за 15-годишна. Идеята за организирането на срещата и за наказанието била на приятеля й. Всъщност няма данни убитият по най-жесток начин Кузев да е имал педофилски наклонности. Полицията не разполага с каквито и да било доказателства той да е имал подобна ориентация. В комуникацията си със 17-годишното момиче Кузев не е криел нищо за себе си. Откликнал е на поканата за среща посред бял ден на Младежкия хълм, за да се сблъска със смъртта.

РАЗСЛЕДВАНЕТО

Разследването на тежкото престъпление се води от група следователи, тъй като извършители са непълнолетни деца. Зам.-окръжният прокурор Анна Викова подчерта, че все още не е ясна цялостната картинка. Но разкритото от нея, от наблюдаващия прокурор Анелия Трифонова, и от старши комисар Васил Костадинов е достатъчно потресаващо.

На този етап са извършени множество претърсвания и изземвания. Установени са всички участници, както и функциите на всеки един от тях. Привлечени като обвиняеми са петимата най-активни участници в побоя и гаврата с Георги Кузев. Те са извършени по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост, по хулигански и сексуални подбуди.

„Групата младежи са решили да се саморазправят с „педофили“, по тяхната представа. Установени са всички, които са били на място, но е имало и свидетели, и снимащи през цялото време. Има видеа на всичко, което се е случило, дори в телефоните им. Жертвата е била примамена на място към върха на хълма, където е била и нападната. Това се е случило посред бял ден, между 15.30 ч. и 16.30 ч.“, разясни наблюдаващият прокурор Анелия Трифонова.

Пострадалият е бил открит в изключително тежко състояние в подножието на хълма, докъдето е успял да стигне. Сигналът за откриването на мъж в безпомощно състояние е подаден около 17.30 ч. Свидетели са чули шумове, но не са успели да ги идентифицират като викове за помощ или за някакво драматично събитие.

ПРОФИЛЪТ НА МЛАДЕЖИТЕ

Всички в групата, екзекутирала по най-жесток начин 37-годишния мъж, имат общи интереси. Слушат една и съща музика. Ходят на едни и същи места. Всеки ден са заедно. За двама от участниците в побоя и гаврата има данни за прояви от подобен характер на оживено кръстовище в Пловдив, но срещу хора, спадащи от друга категория, твърде различна от тази на Георги Кузев- „педофил“ в представата на убийците си. В конкретния случай младежите решили да се правят на „ловци на педофили“, следвайки други примери в интернет, с тази разлика, че вместо да задържат или просто снимат и злепоставят жертвата си, са решили да я накажат до смърт.

Има данни някои от младежите да имат уклон към по-радикални философии. Всяко от десетте деца са от нормални семейства, от средната класа, със съвсем нормален социален статус. Едни са възпитаници на много добри училище, други на не толкова елитни. Единствено 17-годишното момиче, примамило Георги Кузев на Младежкия хълм, не учи никъде.

ИЗВОДИТЕ

„Може би е дошло времето в обществото за голямата тема, която идва като извод от този случай. Ние обаче следва да работим само и единствено по разкриването на фактите и обективната истина“, опита се да запази емоциите си директорът на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов.

Той допусна, че вероятно е време за сериозния дебат. „За семейството, за възпитанието, за обществените нагласи. Тези неща, които са дефицити в обществото“, добави той.

Няма как да не направим паралел този ужасяващ случай, който покруси не само Пловдив, но и цялата страна, и сериала „Юношество“ на Нетфликс, който разтърси целия свят. И докато второто е просто филм, който влезе дори в образователните програми на някои страни, то тук е горчива реалност. Най-страховитото от всичко може би е отговорът на въпроса дали те изпитват вина за стореното. „Не“, каза след нашето питане старши комисар Васил Костадинов в кулоарите на прокуратурата.

Вина не изпитваше и героят „Юношество“. Докато изключителният млад артист Оуен Купър обра купища награди за брилянтната си игра, неговите връстници в Пловдив обаче ще трябва да понесат реална отговорност за ролята, която сами са си отредили- на инквизитори. Вместо да застават на сцената, за да вземат „Златния си глобус“, ще застанат пред Темида за жестокото убийство на един 37-годишен мъж, примамен в храсталака.

Е, всички си шушукахме, че „Юношество“ е тук и сега, но тези дни го изживяваме наистина. Тийнейджърите от Младежкия хълм убиха по най-жесток начин Георги Кузев, но инквизираха и цялото ни общество.