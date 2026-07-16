Парламентът отново отваря Изборния кодекс

Народното събрание ще обсъди днес пакет от предложения за промени в Изборния кодекс, внесени от пет парламентарни формации. Общо шест законопроекта ще бъдат разгледани на първо четене, като сред най-дискутираните теми са бъдещето на машинното гласуване, организацията на изборите в чужбина и правилата за работа на изборната администрация.

Различните политически сили предлагат свои варианти за промени, но между тях има и редица сходни идеи. Част от проектите предвиждат възстановяване на машинното гласуване в по-широкия му обхват, включително с автоматично генериране на протоколите от устройствата и контролно преброяване на разписките.

Няколко партии настояват да отпадне действащото ограничение за разкриване на до 20 избирателни секции в държави извън Европейския съюз. Предлага се още да бъдат облекчени правилата за българите зад граница, като в някои от проектите се залага и премахване на избирателен район „Чужбина“.

Сред предложенията са и промени при местните избори. Част от тях предвиждат отпадане на изискването за уседналост при кандидатите за кметове и общински съветници, както и за българските представители в Европейския парламент.

Внесени са и идеи за по-строг контрол върху изборния процес. Те включват използване на устройства за сканиране на личните документи на избирателите, нови правила за състава на секционните избирателни комисии, както и разширяване на възможностите за обжалване на решения на районните и общинските избирателни комисии.

Сред по-радикалните предложения е вариантът гласуването да се извършва единствено с машини, като преброяването на разписките да служи за проверка на електронния резултат. Предвиждат се още промени в мандата на Централната избирателна комисия и идеята окончателното обработване на изборните резултати да бъде възложено на държавни институции вместо на „Информационно обслужване“.

След дебатите по изборните правила депутатите ще разгледат и законопроект за ратифициране на споразумение, свързано с прилагането на Договора за Енергийната харта, подписано през февруари тази година в Брюксел.