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Родителски протест в Пловдив: Майчинството не е милостиня

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 20:39ч, вторник, 14 юли, 2026
0 149 Преди по-малко от минута

Малцина родители излязоха на протест на площад Съединение с искане за увеличаване на размера на обезщетението за майчинство през втората година. Протестът е национален и се провежда в редица градове в страната. В Пловдив обаче недоволството е малолюдно.

Въпреки това майки и татковци настояха за това обе обезщетението през втората година на майчинството да бъде 70% от осигурителния доход, но да не е по-малко от минималната работна заплата. Искат още ежегодна индексация на майчинството и детските надбавки, както и равни детски надбавки за всички работещи родители.  „Не искаме бащите да избират между семейството и втората работа!“, „Бебето расте. Майчинството не!“, заявиха с транспаранти младите родители.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 20:39ч, вторник, 14 юли, 2026
0 149 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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