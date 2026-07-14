Родителски протест в Пловдив: Майчинството не е милостиня

Малцина родители излязоха на протест на площад Съединение с искане за увеличаване на размера на обезщетението за майчинство през втората година. Протестът е национален и се провежда в редица градове в страната. В Пловдив обаче недоволството е малолюдно.

Въпреки това майки и татковци настояха за това обе обезщетението през втората година на майчинството да бъде 70% от осигурителния доход, но да не е по-малко от минималната работна заплата. Искат още ежегодна индексация на майчинството и детските надбавки, както и равни детски надбавки за всички работещи родители. „Не искаме бащите да избират между семейството и втората работа!“, „Бебето расте. Майчинството не!“, заявиха с транспаранти младите родители.