Управата на града призна, че е безсилна пред „ужасът ВиК“

От дружеството категорично отказват да осигурят безопасност за стотиците майки с детски колички и учениците в района на бул. „Александър Стамболийски“

В продължение на години жителите на пловдивския булевард „Александър Стамболийски“ в район „Южен“ живеят в истински кошмар заради несвършващия ремонт на ВиК по обходния колектор. Гражданите са принудени да водят децата си на училище и детска градина през опасни участъци, без осигурени пешеходни пътеки или светофари. Особено фрапиращ е случая с отсечката от Онкодиспасера до Затвора, където има детска градина, средно училище и професионална гимназия. Там освен, че пешеходните пътеки бяха затрити, изчезнаха и тротоарите от страната на образователните институции.

Как ремонтът по бул. „Ал. Стамболийски“ пречи на живите и мъртвите – ВИДЕО

След множество жалби, сигнали до институции и десетки лични разговори с отговорните за решаването на проблемите, положението остава непроменено, а институциите си прехвърлят отговорността.

Жители на „Южен“ искат спешни мерки за безопасност

Отговорите на институциите са шокиращи

В опит да намерят решение, гражданите са се обръщали към Община Пловдив, кметството на район „Южен“, ВиК – Пловдив и местната структура на МВР. Отговорите им обаче са повече от обезпокоителни. От ВиК изпращат официален отговор, в който ясно заявяват, че възстановяването на тротоарните настилки, разрушени по време на изграждането на канализацията и водопровода, е единственото, което влиза в техния договор. С това те абдикират от всякаква отговорност за изграждането на нови тротоари или осигуряването на пешеходни пътеки.

Гражданите се готвят за протест

В резултат на бездействието на институциите, жителите на квартала организират протест.

Съвети, получени от омбудсмана и представители на други институции, ги насърчават да „вдигнат шум“ и да протестират лично пред кмета, тъй като това бил единственият начин да бъдат чути.

Кметът на Пловдив, Костадин Димитров, обаче също признава безсилието си. В лична кореспонденция с човек от инициативния комитет в квартала той споделя:

„Аз като кмет ги събиpaх 5 пъти в общината, 2 пъти в Министерството и още няколко пъти в кметството.“

Той е категоричен, че ситуацията е „безобразие“ и „ужас“, но въпреки това, видими действия за решаване на проблема липсват.

Опасенията на родителите са подсилени от трагичните инциденти с пешеходци в страната и множеството такива на мястото на някогашната зебра до Професионалната гимназия по машиностроене. Те са принудени да водят децата си през опасните участъци, рискувайки тяхното здраве и живот. Един от жителите на квартала се пошегува пред репортера ни, че може да „поръчат 1 тон тухли и да ги стоварят от двете страни“, за да може всеки да носи тухла, „за всеки случай“, при пресичане. Този черен хумор е показателен за отчаянието и чувството за безнаказаност, което усежат гражданите.

Оставен на произвола на съдбата, наричаният бул. „Южен“ се превърна в опасна зона

Ситуацията на „Александър Стамболийски“ е ярък пример за абсолютното безхаберие на институциите и прехвърлянето на отговорност. Докато ВиК се крие зад клаузите на своя договор, а кметът се оплаква от безсилие, ежедневната безопасност на стотици деца е поставена на карта. Въпросът е не дали ще се случи трагичен инцидент, а кога.

Докога гражданите ще трябва да рискуват живота си, за да получат нещо толкова елементарно като безопасна пешеходна пътека?!