Туризмът расте, но не за морето: София и Пловдив привличат повече посетители

Летният туристически сезон започва с умерен ръст на посещенията в България, но увеличението се дължи основно на градския туризъм. Според експерти най-сериозен интерес отчитат София и Пловдив, докато морските курорти изостават спрямо миналата година.

По данни, представени от директора на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма Румен Драганов, броят на чуждестранните туристи в страната се е увеличил с около 2% през това лято. По думите му обаче растежът не се дължи на Черноморието, а на все по-засиления интерес към градския и културния туризъм.

Експертите посочват, че през последните години силните периоди за сектора вече не се ограничават до летните месеци. Нискотарифните полети и разнообразяването на туристическите продукти привличат все повече посетители и извън активния сезон.

В същото време бизнесът по Черноморието отчита по-слаба заетост в началото на седмицата. По информация на Българската асоциация по туризъм през делничните дни хотелите работят с около 50–60% заетост, което е по-ниско спрямо същия период на миналата година. През уикендите обаче легловата база остава почти изцяло запълнена.

Сред проблемите, поставени от представители на бранша, са и нуждата от промени в нормативната уредба, както и по-сериозна подкрепа за местните производители, особено когато става дума за развитието на кулинарния туризъм.

Според специалистите цените в морските курорти не са основната причина за по-слабия интерес. По-сериозното предизвикателство остава качеството на обслужването, което според тях е сред факторите, влияещи върху доверието на туристите и избора им на дестинация.