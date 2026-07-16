Кой има имен ден на 16 юли?

Православната църква чества Света мъченица Юлия на днешната дата.

Легендата разказва, че Юлия е родена в Картаген и произхожда от знатно и християнско семейство. Когато персийците покорили града, те отвлекли много хора. Юлия, въпреки че по това време била невръстна също попаднала между пленниците. Купил я търговец от Сирия и той дълго време се опитвал да я откаже от вярата ѝ, но тя не се отрекла от Христос.

Смъртта ѝ настъпила, когато придружавайки господаря си, св. Юлия попада на остров Корсика по време на езически празненства. Девойката категорично отказала да участва в техните ритуали, затова била подложена на унижения и жестокости. Мъчителите ѝ решили да я погубят, така както юдеите били разпънали Христа, затова направили кръст и на него разпнали мъченицата.

Имен ден празнуват: Юлия, Юлиян, Юли

На корицата: “Разпъването на света Юлия“, худ. Йеронимус Бош/tatic.wixstatic.com



