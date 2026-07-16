Времето в Пловдив на 16 юли 2026 г.

Слънцето изгрява в 6 ч. и 3 мин. и залязва в 21 ч. и 2 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 59 мин. Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

В четвъртък преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони на областта, са възможни краткотрайни валежи.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36° С.

Снимка: Dimitra Lefterova