Правилата на ЕС за пътниците в самолетите – повече права и бързи обезщетения

Автор: Виолета Ашикова

Еврокомисар Апостолос Цицикостас: Правата на пътници във въздушния транспорт в ЕС се подобриха и те ще бъдат с най-много права в света

Андрей Новаков: Това ме кара да се чувствам горд, защото, в крайна сметка, регламентът носи име на българин и се знае, че решението дойде от България

След повече от 13 години преговори Европейският съюз успя да финализира законодателството, което осигурява основни права на пътниците в самолетите в Европа. Регламентът, получил името „Новаков“ заради водещия преговарящ в решителната фаза – българският евродепутат от ГЕРБ и Европейската народна партия Андрей Новаков, почти единодушно бе подкрепен от Европейския парламент. Пътниците вече ще бъдат търсени от авиокомпаниите, за да бъдат обезщетени, родителите няма да плащат, за да бъде детето им до тях на седалка и ръчният багаж вече трябва да влиза в цената на билета.

Това е първата реформа на правата на пътниците в ЕС от повече от две десетилетия и запазва това, което гражданите знаят и ценят най-много, подчерта еврокомисарят по транспорта и туризма Апостолос Цицикостас:

„Гордея се, че постигнахме правилния баланс. Правата на пътници във въздушния транспорт в ЕС се подобриха и те ще бъдат с най-много права в света. Това е добра новина за нашите граждани, за нашите пътници, които ще продължат да се възползват от стабилна защита при отменени или забавени полети, и е добра новина и за нашите авиокомпании – защото компромисът, който постигнахме, гарантира по-голяма предвидимост и правна сигурност за тях.“

Европейският парламент приветства отблокирането на реформата, всеобщо е мнението е, че има недопустими търговски практики, които прилагат авиокомпаниите. Френският евродепутатът от групата на левицата Араш Саеди изтъкна:

„Нямаше да се налага да обсъждаме този регламент, ако нашите граждани не бяха изправени пред толкова много нелоялни търговски практики. Когато купуват самолетен билет – все едно играят лотария. Билетът струва 50 евро, но трябва да добавиш 50 евро за всеки допълнителен сантиметър багаж, после 20 евро, защото си мислел, че можеш да се чекирате на летището, и после 50 евро такса за издаване на билет, защото телефонът ти е счупен или няма батерия. И нека не забравяме гениалния ход – семейното доплащане – не е нормално да ти се разпределят места във всеки край на самолета с детето ти, за да те принудят да плащаш, за да бъдеш до него. Така че, не нашето законодателство е абсурдно. Най-малкото абсурдно, в най-лошия случай нечестно, е да караш родителите да плащат, за да са до децата си в самолета.“

Засилени стават и правата на хората с увреждания и трудна подвижност – обърна внимание полският евродепутат от Европейската народна партия Ягна Марчулайтис:

„Нека си представим човек с увреждане, който след кацане разбира, че инвалидната му количка е повредена или изобщо не е пристигнала. Това не е просто неудобство, а загуба на мобилност, независимост и усещане за несигурност. Затова тези нови регулации са толкова важни, тъй като авиокомпаниите ще трябва да покрият пълните разходи за ремонт или подмяна на оборудване. Човек с увреждане ще получи и гарантирано място до настойника си без допълнително заплащане, а ако пропусне полета си заради липса или забавяне на помощ на летището, ще може да поиска обезщетение или промяна на резервацията на полета. Така изглеждат регулациите, които поставят човека на първо място. Това е истинска промяна на играта. Вероятно все още има много какво да се направи, но благодаря на Европейския парламент за тези добри промени за пътниците.“

Регламентът трябва да сложи край на трудностите, които понасят особено родителите – смятат и анкетирани столичани:

„Абсурдно е, няма как да си доплащаш за това детето ти да седне до теб, при положение, че то трябва да седне до теб. Иначе аз съм им казвала, нали имало е моменти, в които ми казват – детето ви е сложено там отзад. Казвам: „Добре, някой друг ще го гледа . Той с удоволствие ще седне до някой друг да му бърбори на главата, без никакъв проблем. И като им кажеш, че си ок детето ти да седи където и да е, те всъщност веднага ти казват: „Ама то не може. Ами, като не може, го сложете да седне до мен.“

„Рисковано си е. Може да се стресира детето, ако е до непознат човек. Така че трябва да е до родителя и не мисля, че трябва да се плаща.“

„Особено с багажа, понеже пътуваме с прекачване и всъщност едните авиолинии имат едни рестрикции, другите авиолинии имат други рестрикции. Ти гледаш едните, после забравяш, че си на друг полет с други и си направил един багаж, след това като се качиш се оказва, че той е друг. Така че си плащаме.“

Евродепутати цитират официалните статистики, които отчитат, че едва 18 % от пътниците реално защитават правата си при закъснели или отменени полети, макар да има положителна посока в тази връзка, смятат и анкетирани:

„Това, с което съм запозната, че първо се подава заявление на страницата на авиокомпанията и ако те откажат или забавят вече може да ескалира случая.“

Но има много какво да се желае:

„Например, май месец бяхме на Тенерифе и самолетът беше закъснял точно 3 часа, но те направиха всичко възможно да не станат пълни 3 часа, а без две минути, при което не получихме обезщетение. Получихме на летището ваучери за храна на човек около 2 евро, а само една минерална вода беше над 4 евро.“

Водещият преговарящ евродепутатът Андрей Новаков в интервю за рубриката „Евранет +“ очерта основните постижения на новия регламент:

„На първо място, това което постигнахме, са тези права, които към момента съществуваха на хартия, да имат гаранция, че ще се прилагат на практика. И може би най-добрият пример за това нещо е, че оттук насетне тогава, когато полетът закъснее с повече от 3 часа или бъде отменен, авиокомпаниите сами ще търсят пътниците, на които им се полага обезщетение, с ясни инструкции как да си получат парите. А досега какво е, няма смисъл да обяснявам, мисля, че всички знаят – едва 10% от хората, които им се полагат обезщетения, успяват да си ги получат заради сложните процедури и такива нелоялни практики и скрити условия, които правеха така, че хората да не могат да си вземат парите и да се откажат да ги преследват. Другото, което би спестило стотици евро на всяко семейство, което пътува заедно с деца под 14 години, е че няма да им се налага да плащат, за да седят едни до други. И всяко дете може да седне до родителите си или до придружителя, до настойника си, без това да струва пари и за двамата. Освен това, една от най-конфликтните точки, която към момента има всяко пътуване, е с включения ръчен багаж. И много често хората се подвеждат, купуват евтини билети и след това на гейта се оказва, че в цената не е включен ръчен багаж и, респективно, трябва да плащат изключително високи такси, за да им дадат да си качат куфара на борда. Това също остава в миналото, защото регламентът много ясно казва, че всяка публикувана цена трябва да включва ръчен багаж също. И това ме кара да се чувствам горд, защото, в крайна сметка, регламентът носи име на българин и се знае, че решението дойде от България за изключително сложно, изключително трудно за водене на преговори досие. Обаче, в крайна сметка, успяхме. И тук не е за подценяване и ролята на Кипърското председателство, защото те също много спомогнаха.“

Официалните данни показват, че едва 18% от пътниците реално защитават своите права и търсят обезщетения. А какво предвижда механизмът за компенсация, колко дълъг трябва да бъде пътят към това обезщетение с новия регламент и какъв размер всъщност ще се дължи при тричасово забавяне на полет?

„Оттук насетне, в зависимост от дължината на полета – колко хиляди километра е, обезщетенията ще варират между 250, 400 и 600 евро, като авиокомпанията ще има срок от 96 часа след закъснението или отмяната на полета да се свърже с всеки пътник, който му се полага обезщетение, а в рамките на 30 дни да го изплати. Това на практика е гаранция, че тези обезщетения ще влизат в джоба на онези, на които се полагат, а няма да отидат в агенции, които от името на потърпевшите ще завеждат искове или трябва да ходят да плащат на адвокати, за да съдят авиокомпаниите. Надявам се това да остане в миналото.“

Г-н Новаков, какви са крайните срокове, при които авиокомпаниите трябва задължително да започнат да прилагат новите изисквания и как ще се упражнява контролът? Предвидени ли са санкции при нарушаване на регламента?

„Да, имат 12 месеца от, да кажем, тази сесия, в които авиокомпаниите ще трябва да се адаптират към новите правила, да започнат да ги прилагат, като най-късно следващата година в средата трябва да се прилагат вече и да са в сила. Колкото до това предвиждат ли се санкции – както всяко законодателство, така и това предвижда създаването на национални агенции, които да следят за прилагането на законодателството. И, разбира се, че при неспазването, както на всяко друго европейско законодателство, ще бъдат налагани санкции на авиокомпаниите в процент от техния оборот. Нещо, което ме навежда на мисълта, че никой не би рискувал – изпълнителен директор на която и да било авиокомпания – да спести 500 евро от обезщетение на някого, след което да рискува глоба от десетки милиони евро.“

Новите изисквания само за операторите в рамките на Европейския съюз ли ще важат или за всеки един полет, който излита от територията на Европа?

„На първо място важи за всички регистрирани в Европа авиокомпании, но и за всички авиокомпании, които излитат от Европа, без значение къде са регистрирани те. Така ще се погрижим в максимална степен всички граждани в Европа да бъдат защитени, без значение с каква авиокомпания летят. Разбира се, ако излиташ от Токио с авиокомпания, която не е регистрирана в Европа, тя може само пожелателно да спазва този регламент.”

Какво трябва да знаят агенциите, които действат като посредници при продажба на самолетни билети?

„Правилата важат и за тях. Както за авиокомпаниите, така и за всички посредници, които публикуват билети, цените им. Това, което трябва да знаят е, че цените, които обявяват те, трябва да се включва и ръчния багаж. Те също трябва да прилагат всички правила, както и авиокомпаниите, и да са прозрачни в публикуването на цените.„

Как отговаряте на авиокомпаниите, които ви обвиняват и смятат, че новите текстове ще попречат на иновациите, развитието и конкурентоспособността им?

„Аз мисля, че това, което ще попречи на иновациите и конкурентоспособността, са нелоялните практики и скритите условия, които подвеждат хората при покупката на билет. На всичкото отгоре, изчисления, които поръчахме от Европейската комисия, показват, че този регламент би добавил 1,80 евро към цената на билета. Нещо, което не може да бъде наречено и обвинено за пречка за изкарването на достатъчно печалби от полетите и реинвестицията им в иновации и добри практики.„

Опасенията за потребителите обаче остават:

„Ако се вкарат тези регулации, просто билетите ще станат по-скъпи и те пак ще си вземат парите. Например сега има полети от порядъка на наистина, да кажем на 20 евро. Ние летяхме наскоро до Сицилия, но като се сложи седалка, като се сложи priority и ръчен багаж, ам идва порядъка, мисля че поне на 60-70 евро, нещо такова. Тъй като, нали ние сме цяло семейство и винаги сядаме един до друг, което е нормално. Винаги плащаме за места. От тогава ще се повишат просто билетите и пак ще влязат тези такси в цената. Тъй като никой не би могъл да лети, да кажем извън Европа за дори за няколко дена само с една дамска чанта. Няма как да стане, за да плати тези 20 евро и седалката, която му се пада, дори ако лети сам. Така че, според мене, просто ще се качат билетите и те пак ще си вземат парите.„

Въпрос на година време е да бъде тестван новият регламент и ползите за пътниците, и особено това дали и как ще бъде калкулиран той в цената на билета.

Съдържанието е предоставено отевропейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Съдържанието е продуцирано от БНР и достига до вас благодарение на партньорството с Под тепето.