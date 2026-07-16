Десетки пловдивчани излязоха на протест пред Общинския съвет с искане за по-добър градски транспорт

Около 50 граждани се събраха тази сутрин пред сградата на Общинския съвет в Пловдив, за да настояват за спешни мерки за подобряване на градския транспорт. Протестът бе организиран от гражданската инициатива „Пловдив – град за хората“.

Недоволните припомниха, че вече са внесли подписка, подкрепена и приета от ГРАО – със събрани почти 3 пъти повече подписи от необходимите и абсолютно достатъчен брой валидни гласове, с конкретни предложения за промени в транспортната система. Те очакваха исканията им да бъдат разгледани на днешното заседание на местния парламент.

По думите им преди около седмица темата е била разпределена за обсъждане в постоянните комисии към Общинския съвет, но впоследствие не е намерила място в дневния ред на днешната сесия.

„Настояваме предложенията ни за истинска реформа на градския транспорт да се гледат на сесията на 16 юли или на извънредно заседание до края на месеца! Това е законоустановения срок за легитимно входирана подписка от Местна гражданска инициатива“, призовават организаторите.

Сред протестиращите имаше родители с малки деца, млади хора и възрастни пловдивчани, които заявиха, че от години се сблъскват с проблемите на обществения транспорт. Според тях решение има, но е необходима последователна и дългосрочна политика за развитието на градската мобилност.

Част от протестиращите влязоха в пленарната зала, за да присъстват на заседанието на Общинския съвет. От ПП-ДБ пожелаха гражданите да бъдат изслушани, но председателят на ОбС Атанас Узунов заяви, че така ще се наруши правилника и добави, че ще бъдат изслушани в следващата сесия на 3 август.