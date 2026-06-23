Шефката на Административния съд в Пловдив е единственият кандидат на ВАС за новата Антикорупционна комисия

По един член в нея трябва да излъчат парламентът, президентът, Висшият адвокатски съвет, Върховният административен съд и Върховният касационен съд

Номинацията на Мариана Шотева вече предизвиква въпроси в обществото за нейни решения, декларации и коментари за близост до ръководството на ВАС

Кандидатурата на пловдивската съдийка вероятно ще бъде подложена на внимателен обществен и професионален анализ още преди да стигне до финалното гласуване

Председателят на Административния съд – Пловдив Мариана Шотева засега остава единственият кандидат за член на новата Комисия за противодействие на корупцията (КПК) от квотата на Върховния административен съд.

Шефката на Административния съд и встъпващата в длъжност нова съдийка Дани Каназирева през август м. г. – Източник: Архив – Посрещнаха Дани Каназирева с плюшено зайче в съда

Срокът за номинации изтече вчера, а на интернет страницата на ВАС е публикувано единствено предложението за Шотева. Не е изключено през следващите дни да постъпят и кандидатури, изпратени по пощата в рамките на законовия срок.

Мариана Шотева е начело на Административния съд в Пловдив, а преди това ръководеше Административния съд в Пазарджик. Тя има над 26 години юридически стаж, като повече от две десетилетия е съдия. Номинацията ѝ е подкрепена от съдиите Иван Раденков, Владимир Първанов и Бойка Табакова, които я определят като „честен, почтен и морално непоколебим човек“, неподатлив на натиск и влияние.

Кандидатурата на Шотева обаче не идва без въпросителни и обществен интерес. През последните години името ѝ е било споменавано в публикации и коментари, свързващи я с влиянието на бившия председател на ВАС Георги Чолаков. Критики предизвика и участието ѝ в съдебен състав, отменил санкцията срещу бившия кмет на Пазарджик Тодор Попов за отказ да бъде тестван за употреба на наркотични вещества. Допълнителни коментари предизвикват и имуществените декларации на Шотева. Според разследващи публикации последната, подадена през 2025 г., показва придобиването на автомобил за 86 400 лева, финансиран със заеми. Декларирани са още налични средства от близо 12 000 лева и кредит от 40 000 лева.

През следващите пет дни съдия Шотева трябва да представи подробна автобиография, концепция за работата на бъдещата комисия и мотиви за кандидатурата си. Документите ще бъдат публикувани на сайта на ВАС.

След това предстои публично изслушване, по време на което въпроси ще могат да задават магистрати, неправителствени организации, академични среди, Висшият адвокатски съвет и медиите. Самото изслушване, както и последващото гласуване, ще бъдат излъчвани онлайн.

Новата Антикорупционна комисия е сред най-коментираните институции след приемането на новия закон през юни. По един член в нея трябва да излъчат парламентът, президентът, Висшият адвокатски съвет, Върховният административен съд и Върховният касационен съд.

Затова и кандидатурата на пловдивската съдийка вероятно ще бъде подложена на внимателен обществен и професионален анализ още преди да стигне до финалното гласуване.