Стартира проектирането на южния бряг на Марица

До часове ще бъде обявена обществената поръчка за проектирането на южния бряг на река Марица в зона за спорт и рекреация, на запад от Водната палата. Това ще е част от съвместния проект с Габрово за Интегрирано териториално развитие. Със средствата по него се дофинансира ремонта на кино Космос, като има и определени 2,5 милиона лева за инфраструктурното облагородяването на южния бряг на реката до Пешеходния мост.

„Търсим някой, който ще даде добрите идеи и ще проектира, цялата зона до самата Гребна база. Очакваме за частта от Водната палата до Пешеходния да имаме технически проект след края на обществената поръчка за облагородяване на пространствата, разширяване на пешеходната зона, изграждане на детски площадки, поливни системи и паркоустройство. С процедурата обаче, чрез съфинансиране от общината ще имаме и идейни проекти за останалата територия от южния бряг на Марица до Гребния канал, за което ще има проектна готовност в последствие“, заяви зам.-кметът Пламен Панов.

Той уточни, че поръчката е подписана вчера и ще бъде видима утре. Посочи още, че общината ще очаква от бъдещия проектант да даде работещи идеи за намаляване на паркираните автомобили по крайбрежието.