Заловиха рецидивист, обрал хора на гробищата

Автор на поредица кражби на територията на район „Източен“ е разкрит и задържан от служители на Шесто РУ. 43-годишният мъж е с криминално досие и осъждан, а по предварителни данни посегателствата извършил в периода 3-9 октомври. От посетители в гробищен парк задигнал торбичка с мобилен телефон и две портмонета с дребна парична сума. Друго чуждо портмоне с 250 евро пък откраднал на паркинг на голяма търговска верига, а още около 200 евро отнел от офис, в който влязъл с взлом.

Документирането на случаите продължава, разследващите работят и по установяване на съпричастността на задържания към други подобни кражби.