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Заловиха рецидивист, обрал хора на гробищата

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:51ч, сряда, 14 октомври, 2026
0 122 Преди по-малко от минута

Автор на поредица кражби на територията на район „Източен“ е разкрит и задържан от служители на Шесто РУ. 43-годишният мъж е с криминално досие и осъждан, а по предварителни данни посегателствата извършил в периода 3-9 октомври. От посетители в гробищен парк задигнал торбичка с мобилен телефон и две портмонета с дребна парична сума. Друго чуждо портмоне с 250 евро пък откраднал на паркинг на голяма търговска верига, а още около 200 евро отнел от офис, в който влязъл с взлом.

Документирането на случаите продължава, разследващите работят и по установяване на съпричастността на задържания към други подобни кражби.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:51ч, сряда, 14 октомври, 2026
0 122 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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