Галерия „Ромфея“ представя „Безсмъртните“

Галерия „Ромфея“ представя обща художествена изложба „Безсмъртните“ от 13.11.2026г. до 05.12.2026г.
Изложбата е посветена на 16 значими български автори. Представени са 27 художествени творби от проф. Димитър Гюдженов, Димитър Буюклийски, проф. Валентин Колев, Юри Буков, Христо Христов – Йошката, Георги Урумов, Димитър Кирчев, Янко Василев, Минчо Панайотов, Георги Бояджиев – Бояджана, Иван Ташков, Тодор Шекерджиев, Никола Вичев, Недко Кръстев, Стефан Лютов и Радул Шишков. Творбите са от най-добрите и успешни периоди на тяхното творчество.