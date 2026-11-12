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Галерия „Ромфея“ представя „Безсмъртните“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:19ч, четвъртък, 12 ноември, 2026
0 122 Преди по-малко от минута

Галерия „Ромфея“ представя обща художествена изложба „Безсмъртните“ от 13.11.2026г. до 05.12.2026г.

Изложбата е посветена на 16 значими български автори. Представени са 27 художествени творби от проф. Димитър Гюдженов, Димитър Буюклийски, проф. Валентин Колев, Юри Буков, Христо Христов – Йошката, Георги Урумов, Димитър Кирчев, Янко Василев, Минчо Панайотов, Георги Бояджиев – Бояджана, Иван Ташков, Тодор Шекерджиев, Никола Вичев, Недко Кръстев, Стефан Лютов и Радул Шишков. Творбите са от най-добрите и успешни периоди на тяхното творчество.

Димитър Буюклийски
Юри Буков
Христо Христов-Йошката
Димитър Гюдженов

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:19ч, четвъртък, 12 ноември, 2026
0 122 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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