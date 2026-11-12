Галерия „Ромфея“ представя „Безсмъртните“

Пловдив посреща Ники Кънчев и Иван Бедров в поредицата „Успешните“

Над 134 хил. нощувки са реализирани в област Пловдив през септември

Акциз за мощните автомобили и край на търговията с домашна ракия обсъждат в парламента

Времето в Пловдив на 12 ноември 2026 г.

Арестуван е нов заподозрян за убийството на Илиян Филипов

Рехав и тих протест срещу управляващите в Пловдив в Деня на траур

ВиК авария затваря западното платно на бул. „Цар Борис III Обединител“, отстраняват проблема през нощта

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Пускат румънския шофьор, задържан след тежката катастрофа на АМ „Тракия“