Нов фонд за граждански идеи влиза в Общинския съвет

Съветниците ще обсъждат и финансиране за обновяването на библиотека „Иван Вазов“, имотни казуси и отчета на „Пловдив 2019“

Създаването на нов Фонд за подкрепа на местни инициативи, финансирането на проекта за енергийно обновяване на Народна библиотека „Иван Вазов“ и серия имотни казуси са сред основните теми в дневния ред на редовната сесия на Общинския съвет в Пловдив на 25 юни.

Заседанието ще започне в 9 часа, а съветниците ще разгледат десетки предложения, свързани с финанси, общинска собственост и дейността на общински структури.

Сред по-значимите точки е приемането на правилник за работа на новия Фонд за подкрепа на местни инициативи. Както Под тепето ви разказа пловдивчани ще могат сами да преобразяват междублоковите пространства, предвижда наредба за финансира озеленяване и благоустрояване. Вижте всички подробности в статията До 2500 евро за зелена градинка пред блока: Пловдивчани ще могат сами да преобразяват междублоковите пространства.

На вниманието на местния парламент ще бъде поставен и отчетът за дейността на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за първото тримесечие на годината.

Финансово решение предстои да бъде взето и за проекта за устойчиво енергийно обновяване на Народна библиотека „Иван Вазов“. Предложението предвижда отпускане на временен безлихвен заем от общинския бюджет и преразпределение на средства за осигуряване на необходимото съфинансиране и приключване на проекта.

Общинските съветници ще обсъдят още промени в правилника за устройството и дейността на общинското предприятие „Траурна дейност“.

Значителна част от дневния ред е посветена на имотни въпроси. Предстоят решения за предоставяне на поземлени имоти по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и процедури за отдаване под наем на общински обекти. Сред тях са павилион за закуски към Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника и общински имот в район „Централен“, който ще бъде предоставен за нуждите на Районната колегия на Българския зъболекарски съюз.

В рамките на сесията ще бъде представен и отчет за работата на Общинския съвет и неговите постоянни комисии за периода от 1 ноември 2025 г. до 30 април 2026 г.

Очаква се заседанието да премине без особено спорни точки, като фокусът ще бъде поставен върху финансовото обезпечаване на текущи проекти, управлението на общинската собственост и подкрепата за местни инициативи.