Дупките в паважа на Капана растат за часове
Започва пропадане и в средата на друга улица
На четирите сигнала, подадени от сутринта до обяд, нито една институция не се е отзовала
Само за няколко часа нови проблеми се появиха в сърцето на Капана. От 10 до 14 часа пропадането на ул. „Златарска“ се е разширило и от една дупка вече има две, зейнали до самите сгради, в зоните за платено сервиране на заведенията, видя репортер на Под тепето.
Ако до обяд ситуацията изглеждаше „ограничена“ до тротоарите, в ранния следобед започна видимо разместване на паважа и в средата на ул. „Павел Куртевич“.
Можете да сравните ситуацията сега и преди сами в статията Новите улици на Капана пропадат.
Това поставя под риск не само клиентите и търговците в района, но и туристите, които ежедневно преминават през най-популярния квартал на Пловдив.
Най-тревожна в тази ситуация остава пълната липса на реакция от институциите. По думите на собствениците на заведения и магазини, до обяд са подадени четири сигнала – към Общински инспекторат, дирекция „Строителство“, ВиК и към голямата Община. До момента обаче никой не се е отзовал.
„Плащаме такси, плащаме тротоарно право, а накрая сами местим кашпи, маси и чадъри, за да обезопасим улицата. Цял ден стоим отвън, за да предупреждаваме минувачите, иначе може да се случи инцидент“, споделят потърпевшите.
Хората в Капана коментират, че дупките не са просто технически проблем, а символ на бездействието на институциите. Чуждестранни туристи по улицата подмятат, че под лъскавата туристическа фасада кварталът буквално потъва.
2 коментари
Че няма майстори да редят паваж е до някъде нормално…вече 30-40 години младите учат с компютри, а през останалото време си гледат в телефона. Но къде са онези с дипломите по архитектура и строителство, които са направили проектите и са инспектирали строителството. Не видях ли, че преди някой да дойде и да се опитва и учи да реди паваж, мястото не е надлежно трамбовано и приготвено за последващото покритие, а не само запълнено с остатъците от строителството ?
Безхаберие, не компетентност и корупция цари на всякъде.Никой не си върши съвестно работата, а като навали 5 см. сняг…почват да се молят за божията помощ вместо да грабнат лопатите. По морето застроиха деретата от Балкана, “канализацията” е благородно и екологично предоставена на морето с пожеланието…Бог да ни пази! Сърбайте си сега попарата , а ако не ви харесва попара…духайте супата!
Няма вече майстори да редят павета. Видя се на Отец Паисий, където ги пренаредиха и сега е като полигон за изпробване на окачването на коли. На Тотев ремонтите.