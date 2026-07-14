Искат обяснение от кмета за проверките в Младежкия център

Общинските съветници от „Независими за Пловдив“ внесоха официално питане до кмета на Пловдив във връзка с проверките в ОП „Младежки център“.

Повод за питането е информацията, че Министерството на образованието и науката, Програмният оператор по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и представители на Съвета на Европа извършват проверки на дейността и управлението на центъра.

Според наличната информация ще бъде направена оценка дали Младежкият център продължава да отговаря на изискванията за Знака за качество на Съвета на Европа. При установени нарушения може да се стигне до отнемане на знака, а при нарушения по европейските проекти – и до процедура за възстановяване на получени средства.

С питането си общинските съветници настояват кметът да информира Общинския съвет какви са констатациите от извършените проверки, какви препоръки са отправени към Община Пловдив, какви мерки са предприети и съществува ли реален риск за общината. Поставен е и въпрос дали директорът на ОП „Младежки център“ работи по втори трудов договор и на какво основание.

„Пловдив не може да си позволи да губи доверие, престиж и европейско финансиране заради лошо управление. Нашето задължение е да изясним фактите и да получим отговори на всички въпроси, които засягат обществения интерес“, заяви Николай Гюров, председател на „Независими за Пловдив“.

От „Независими за Пловдив“ заявяват, че очакват пълни и ясни отговори от общинската администрация, защото темата засяга интереса на всички пловдивчани.