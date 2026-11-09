График за почистване на дъждоприемни шахти и линейни отводнители от 09 до 13 ноември

За запушени дъждоприемни шахти, счупени и липсващи капаци пловдивчани могат да сигнализират на телефон 032/675 817. Ето кои шахти ще чистят по график специализираните екипи:

На 09 ноември (понеделник): бул. „Освобождение“ – от бул. „Найчо Цанов“ до бул. „Санкт Петербург“ и източно платно от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Цариградско шосе“, бул. „Найчо Цанов“, р-н Южен в пространството между ул. „Македония“, бул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Модър“, южна страна на железопътна линия, бул. „Н.Вапцаров“;

На 10 ноември (вторник): бул. „Васил Априлов“ – от пл. „Гарата“ до бул. „Марица-юг“, ул. „Любен Каравелов“, р-н Южен в пространството между ул. „Македония“, бул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Модър“, южна страна на железопътна линия, бул. „Н.Вапцаров“;

На 11 ноември (сряда): бул. „Руски“, ул. „Иван Вазов“, бул. „Шести септември“ от бул. „Цариградско шосе“ до кръстовище с бул. „Източен“, бул. „Източен“ – източно платно, бул. „Княгиня Мария Луиза“ от бул. „Източен“ до бул. „Освобождение“, бул. „Цариградско шосе“ от бул. „Освобождение“ /северна страна/;

На 12 ноември (четвъртък): бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до кв. „Прослав“, бул. „Освобождение“ от бул.“Цариградско шосе“ до бул.“Санкт Петербург“ /западно платно/, бул. „Санкт Петербург“ / северно платно/, пътен възел Родопи;

На 13 ноември (петък): бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до кв. „Прослав“, бул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Ст.Стамболов“.