Ученици от девет училища по изкуствата се включиха в конкурса „Плакат – Костадин Отонов“

117 ученици от девет училища по изкуствата в страната се включиха в деветото издание на Националния ученически конкурс „Плакат – Костадин Отонов“. Темата тази година е „Познанието: истина или илюзия?“, а гласуването за конкурсните творби се проведе онлайн между 5 и 7 ноември.

Организатор на инициативата е Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ в Пловдив съвместно с Министерството на културата. В конкурса участват ученици от художествени и професионални училища в София, Сливен, Смолян, Троян, Казанлък, Бургас и Пловдив.

Комисията присъди общо 15 награди. Първото място и стипендия на Министерството на културата получава Моника Савова от 10. клас на Националната гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“ с преподавател Христофор Кръстев.

Втората награда, също стипендия на Министерството на културата, е за Теодора Пенкова от 10. клас на НХГ „Димитър Добрович“ – Сливен, с преподавател Анета Деновска. Третото място е за Кирил Пиронков от 10. клас на НГПИ „Свети Лука“, с преподавател Албена Михайлова.

Сред отличените са още Никол Балджиева от НХГ „Димитър Добрович“, която получава наградата на Община Пловдив, и Магдалена Димова от НХГ „Цанко Лавренов“ – носител на отличието на Областната администрация в Пловдив.

Награди присъждат още Националната художествена академия, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, патронът на конкурса Костадин Отонов, Апелативната прокуратура – Пловдив, Общинският институт „Старинен Пловдив“, Международното триенале на сценичния плакат, VIVACOM, Областната дирекция на МВР – Пловдив и Художествената галерия „Петко Чурчулиев“. Награда на организатора НХГ „Цанко Лавренов“ получава Аделина Апкарян от 11. клас на гимназията.

Всички конкурсни плакати са селектирани от жури с участието на представители на културни и образователни институции, художествени академии, партньорски организации и патрона на конкурса Костадин Отонов.

Международно участие от Полша

За първи път в тазгодишното издание се включват и 17 ученици от художественото училище „Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera“ в Супрасъл, Полша. Техните плакати са оценени от отделна комисия.

Първите места са присъдени на Hanna Masalska и Antoni Oleksicki. Втора награда получават Lizavieta Lazuka и Laura Januszanis, а трета – Martyna Wyszynska. Отличените са възпитаници на полското училище, а техни преподаватели са Marta Marianska и Karolina Sokolska.

Всички български и международни конкурсни творби могат да бъдат разгледани на сайта на НХГ „Цанко Лавренов“:

Тържественото награждаване на отличените участници и откриването на изложбата „Познанието: истина или илюзия?“ ще се състоят на 7 декември 2026 г. в Дома на културата „Борис Христов“ на ул. „Гладстон“ № 15 в Пловдив.

Конкурсът се реализира с подкрепата на Министерството на културата, Община Пловдив, Областната администрация, образователни и културни институции, университети и частни партньори.

Всички награди:

1. Първа награда – стипендия на Министерство на културата: Моника Савова, 10 клас, НГПИ „Свети Лука”, преподавател: Христофор Кръстев

2. Втора награда – стипендия на Министерство на културата: Теодора Пенкова, 10 клас, НХГ „Димитър Добрович”, преподавател: Анета Деновска

3. Трета награда – стипендия на Министерство на културата: Кирил Пиронков, 10 клас, НГПИ „Свети Лука”, преподавател: Албена Михайлова

4. Награда от Община Пловдив: Никол Балджиева, 10 клас, НХГ „Димитър Добрович”, преподавател: Анета Деновска

5. Награда от Областна администрация-Пловдив: Магдалена Димова, 10 клас, НХГ „Цанко Лавренов”, преподавател: д-р Петър Чучулигов

6. Награда от Национална художествена академия: Деница Георгиева, 11 клас, НХГ „Димитър Добрович” – Сливен, преподавател: Анета Деновска

7. Награда от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“: Габриела Ибрямова, 11 клас, НХГ „Димитър Добрович”, преподавател: Анета Деновска

8. Награда от Костадин Отонов: Лъчезара Илиева, 10 клас, НГПИ „Свети Лука”, преподавател: Албена Михайлова

9. Награда от Апелативна прокуратура-Пловдив: Стелиана Петкова, 10 клас, НХГ „Димитър Добрович”, преподавател: Анета Деновска

10. Награда от Общински институт „Старинен Пловдив“: Силвия Ангелова, 11 клас, НХГ „Димитър Добрович”, преподавател: Анета Деновска

11. Награда от Международно триенале на сценичния плакат: Милица Омбашиева, 11 клас, ПГПИ-Смолян, преподавател: Цветелина Кадева

12. Награда от VIVACOM: Мартина Пашова, 11 клас, ПГПИ-Смолян, преподавател: Цветелина Кадева

13. Награда от Областна дирекция на МВР-Пловдив: Александра Александрова, 10 клас, НГПИ „Свети Лука” – София, преподавател: Албена Михайлова

14. Награда от Художествена галерия „Петко Чурчулиев“: Юлия Бабушис, 11 клас, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров”, преподавател: Василена Манолакиева

15. Награда от НХГ „Цанко Лавренов“: Аделина Апкарян, 11 клас, НХГ „Цанко Лавренов”, преподавател: Петя Анастасова

На корицата: Награда от Общински институт „Старинен Пловдив“: Силвия Ангелова, 11 клас, НХГ „Димитър Добрович”, преподавател: Анета Деновска