ЕС стартира нова кампания за готовност при бедствия и европейска солидарност

След поредния тежък сезон на горски пожари в Европа Европейският съюз насочва вниманието към работата, която започва много преди възникването на бедствие. „Единни в действие: Подготовката днес е готовност за утрешния ден.“ е нова кампания за гражданска защита, която подчертава значението на готовността за бедствия и европейската солидарност за защита на хората, общностите и природата при възникване на извънредни ситуации.

С нарастването на бедствията, свързани с климата, по мащаб и сложност, готовността е по-важна от всякога. В цяла Европа горските пожари вече са изпепелили повече от 669 000 хектара през 2026 г., надвишавайки площта, отчетена към същия момент през 2025 г. – най-тежката година с горски пожари в историята. Наводненията също имат опустошителни последици за хората и инфраструктурата, като причиняват приблизително 8,6 милиарда евро икономически загуби на ЕС всяка година.

България е част от тази система за взаимна помощ както като получател, така и като страна, която предоставя подкрепа при бедствия. При тежките горски пожари през 2025 г. страната получи чрез Механизма за гражданска защита на ЕС въздушна помощ от Чехия, Словакия, Франция, Унгария, Румъния и Швеция. През 2026 г. България също допринесе за европейските усилия за подпомагане на други засегнати държави – въздухоплавателни средства от страната бяха мобилизирани чрез rescEU в помощ на Албания, а български екипи участваха в програмата на UCPM за предварително разполагане в Гърция.

На този фон „Единни в действие“ насочва вниманието към работата, извършвана много преди една извънредна ситуация да попадне в заглавията на медиите: от наблюдение на риска и ранно предупреждение до съвместно обучение, като всичко това спомага за бърза и координирана реакция.

Готовност в действие: как Европа се подготвя за „Единни в действие“

В основата на кампанията са специалистите по гражданска защита, които се обучават и подготвят заедно отвъд границите. Проследявайки работата им, „Единни в действие“ поставя акцент върху готовността и показва как ЕС помага на страните да укрепят своята подготовка преди възникването на кризи и координира европейската подкрепа по време на реакцията.

Чрез ученията за готовност на ЕС (MODEX) екипи от различни държави участват в пълномащабни симулации на извънредни ситуации. Тези учения позволяват на реагиращите да тестват процедури, да споделят опит, да изграждат доверие помежду си и да подобряват координацията през границите, за да могат да реагират бързо и ефективно, когато са застрашени човешки животи.

„Благодарение на обучението ще бъдем още по-добре подготвени за бъдещи бедствия“, казва Петър Петров, главен инспектор в Държавната противопожарна служба в България, който участва в учения за готовност на ЕС от 2015 г.

„С тази кампания искаме да насочим вниманието към работата зад готовността на гражданската защита на ЕС и да я направим по-осезаема за гражданите. Чрез историите на екипи за реагиране, които се обучават и подготвят заедно, ние показваме по конкретен начин как ЕС помага на държавите да се подготвят за извънредни ситуации и защо трансграничното европейско сътрудничество е важно“, каза Захариас Якумис, ръководител на отдела за комуникация в Генерална дирекция „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“.

С особен фокус върху наводненията, кампанията също така насърчава хората да възприемат готовността като споделена отговорност и да разберат по-добре защо подготовката преди извънредна ситуация е толкова важна, колкото и реакцията на нея.

Водена от службата за гражданска защита на ЕС, инициативата „Единни в действие“ ще се проведе до декември 2026 г. в седем държави членки на ЕС: България, Хърватия, Франция, Германия, Нидерландия, Полша и Румъния. Чрез дигитално и социално медийно съдържание, видео портрети на служители от гражданската защита и медийни партньорства инициативата цели да направи европейската гражданска защита по-видима за аудитории в цяла Европа и да насърчи по-добро разбиране за това как ЕС помага на страните да се подготвят и реагират при извънредни ситуации. Инициативата е също част от по-широката кампания на Комисията „Защитаваме истински важното“.

Укрепване на готовността и устойчивостта на Европа

Освен за природни бедствия, като наводнения и горски пожари, днес Европа трябва да се подготви за много по-широк спектър от рискове, включително кризи в здравеопазването, прекъсвания на електрозахранването, кибератаки и геополитически заплахи. В условията на този все по-сложен рисков пейзаж ЕС засилва усилията си за укрепване на готовността и устойчивостта в цяла Европа.

В рамките на бюджета на ЕС за периода 2021–2027 г. 3,6 милиарда евро са отпуснати за Механизма за гражданска защита на ЕС, като това помага на страните да укрепят своите капацитети и да си сътрудничат по-ефективно преди, по време и след бедствия. Тези усилия допринасят и за по-широката Стратегия за готовност на Съюза, приета през март 2025 г., която има за цел да укрепи способността на ЕС да предвижда, предотвратява и реагира на широк спектър от заплахи и кризи. Стратегията подкрепя националните усилия за готовност чрез подобряване на координацията и ефективността, като същевременно насърчава култура на устойчивост чрез участието на публичните органи, службите за спешна помощ, бизнеса и гражданите.

Относно европейската гражданска защита

Когато дадена държава се нуждае от допълнителна подкрепа по време на извънредна ситуация, тя може да поиска помощ чрез Механизма за гражданска защита на ЕС. Механизмът координира помощта от ЕС и участващите държави, като позволява екипи и оборудване да бъдат бързо мобилизирани и разположени там, където са необходими. От създаването си през 2001 г. Механизмът е бил задействан повече от 880 пъти. Като част от механизма rescEU осигурява допълнителен слой защита чрез ресурси като противопожарни самолети, медицинско оборудване и други средства за реагиране при извънредни ситуации.

Органите за гражданска защита се подкрепят и от инструменти за мониторинг и ранно предупреждение от Службата за управление на извънредни ситуации по програмата „Коперник“, които помагат на Координационния център за реагиране при извънредни ситуации (ERCC) да наблюдава рисковете 24/7, да координира европейската помощ и да подкрепя операциите при извънредни ситуации със сателитно картографиране.

Заедно тези възможности показват добавената стойност на европейската солидарност, превръщайки сътрудничеството в координирани действия и гарантирайки, че страните могат да разчитат една на друга, когато е най-необходимо.

Съдържанието на кампанията е достъпно на адрес: https://ec.europa.eu/stories/we-act-as-one/index_bg.html