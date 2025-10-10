Делото „Дебора“ продължава при закрити врата

Разпитват пострадалата Дебора Михайлова в присъствието на психолог и психиатър

Пуснатият под гаранция обвиняем Георги Георгиев дойде без белезници и отказа коментар пред медиите

Едно от най-шумните дела за домашно насилие в страната, известно като делото „Дебора“, продължава днес в Районен съд – Пловдив при закрити врати. Припомняме, че повторното разглеждане на делото срещу Георги Георгиев – мъжът, обвинен в жестоко нападение над бившата си приятелка Дебора Михайлова, започна преди месец, а в началото на август Пловдивският окръжен съд потвърди мярката за неотклонение на подсъдимия Георги Георгиев в „парична гаранция“, като намали размера ѝ от 25 на 10 хил. лв.

Георги, пристигна днес в съдебната палата без белезници. Очаква се съдебният състав да проведе разпит на самата Дебора, която ще отговаря на въпроси на страните в присъствието на психолог и психиатър, по искане на защитата на подсъдимия.

„Ще кажа това, което е било. Искам справедлив процес. Вече втора година няма такъв. Не смятам, че жертвата милиони пъти трябва да бъде връщана към онази ситуация“, каза Дебора пред журналисти преди началото на заседанието.

Дебора: Животът ми не струва 10 000 лева

Защитата на Георгиев, представлявана от адвокат Петко Кънев, обяви, че част от показанията ѝ са еднопосочни и подчерта, че за първи път има възможност да ѝ бъдат зададени въпроси.

„За нас е важно, особено по обвиненията за заканите за убийство, да се разбере нейното психическо състояние“, посочи адвокатът.

В началото на заседанието защитата на Георгиев отново поиска отвод на резервния съдебен заседател Неврие Шакирова – за втори път, но на ново основание. По думите на Кънев, заседателката е пострадала от престъпление преди години и „не може да бъде обективна“ в подобно дело.

Държавното обвинение заяви, че очаква показанията на пострадалата и експертизите на вещите лица да внесат яснота по случая.

Подсъдимият Георгиев отново отказа коментар пред медиите.

