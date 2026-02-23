Блъснаха пешеходка на кръстовище в Пловдив

66-годишна жена е в болница, след като бе блъсната от автомобил на пешеходна пътека в Пловдив, съобщиха от полицията.

Сигналът за произшествието е получен около 13:00 часа в петък. Екип на сектор „Пътна полиция“ е бил насочен към кръстовището на булевардите „Освобождение“ и „Менделеев“.

По първоначални данни лек автомобил „Тойота“, извършващ десен завой, е ударил пресичащата на обозначена пешеходна пътека жена.

Пострадалата е транспортирана в болница и е оставена под лекарско наблюдение. По информация на медиците няма опасност за живота ѝ.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на 58-годишния водач са отрицателни.

Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват от служители на сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.