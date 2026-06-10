8000 брошури и десетки информационни винили ще напомнят на родителите, че най-важната превенция започва у дома

Пловдивската полиция стартира целенасочена информационна кампания срещу употребата на наркотични вещества сред деца и младежи, като поставя акцент върху ролята на родителите в превенцията.

Инициативата е част от националната кампания на Главна дирекция „Национална полиция“ под мотото „Най-опасното разстояние не е извън дома, то е между вас!“, която цели да повиши информираността за рисковете и последиците от употребата на наркотици сред подрастващите.

В рамките на акцията служителите на ОД на МВР – Пловдив разпространяват 8000 информационни брошури и поставят десетки винилни платна на ключови места в града и областта. От миналата седмица материалите достигат до гражданите в районите около училища, големи търговски центрове и други оживени обществени пространства.

Основното послание на кампанията е, че вниманието, подкрепата и личният пример на родителите са най-силната защита срещу зависимостите и рисковото поведение при децата.

Проектът се реализира с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, БДЖ – Пътнически превози, общински администрации, институции и неправителствени организации. Чрез плакати, листовки и видеоматериали препоръките достигат до хиляди родители в цялата страна.

От полицията призовават възрастните да бъдат активни, да разговарят открито с децата си и да обръщат внимание на промените в поведението им, тъй като навременната реакция може да предотврати сериозни последици.