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“Разсъбличат” черния мастодонт на Арабаджиеви до хотел Марица

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 12:30ч, четвъртък, 4 юни, 2026
12 21 208 1 минута

Започна „разсъбличането“ на сградния комплекс, лепнат до бившия хотел Марица. От няколко дни върви демонтирането на облицовката на високата постройка, вдигната от Ветко и Маринела Арабаджиеви преди години, която така и не заработи.

Мъртвата досега многоетажна сграда сграда вадеше очите на архитектите в града заради обемите и формите си, нелепия си черен цвят и лепнатото за нея гротексно копие на стъклената пирамида на Лувъра. Дейностите, които вървят там подсказват, че визията на съществуващата сграда не просто няма да е същата, а ще е тотално преосмислена в архитектурно отношение.

Припомняме, че след години на застой около емблематичния, но затворен хотел „Марица“ в Пловдив, стартира инвестиционна активност. Бе поставено скеле до прилежащата стъклена сграда, разчистваше се растителност около изоставените постройки, а на входа на паркинга е поставена табела „Частен имот. Влизането забранено“. Това се случва покрай сключване на сделка, с която апетитният имот има нов собственик – пловдивската строително-инвестиционна компания Hus Invest.

Повече за сделката четете тук:

Раздвижване около бившия хотел „Марица“ в Пловдив: подготвя ли „Хъс Инвест“ мащабна трансформация на емблематичния имот?

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 12:30ч, четвъртък, 4 юни, 2026
12 21 208 1 минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

12 коментари

  1. This article about „Summer“ is fantastic! It’s got me dreaming of warm days, bright sunshine, and exciting adventures. It reminds me of the thrill of speeding down a snowy slope in a game like Snow rider 3D, even when it’s hot outside. There’s just something about the freedom and exhilaration that both evoke. Thanks for the great read!

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